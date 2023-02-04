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Военкор Поддубный прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 04.02.2023
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Военкор Поддубный прокомментировал введенные против него санкции
Военкор Поддубный прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 04.02.2023
Военкор Поддубный прокомментировал введенные против него санкции
Военный корреспондент Евгений Поддубный, попавший под санкции Канады, заявил РИА Новости, что не стоит серьёзно воспринимать санкции иностранных государств,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:57
2023-02-04T08:57
канада
евгений поддубный
вгтрк
сергей брилев
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный, попавший под санкции Канады, заявил РИА Новости, что не стоит серьёзно воспринимать санкции иностранных государств, лишенных экономического и политического суверенитета, и выразил сочувствие канадцам. Канада в пятницу ввела санкции против физических и юридических лиц. Под ограничения также попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. "Мне кажется, серьёзно воспринимать санкции иностранных государств вообще не стоит. Тем более не стоит серьезно воспринимать санкции государства, которые лишены политического, экономического суверенитета", - сказал Поддубный. Он подчеркнул, что канадцами руководят пособники неонацистских преступников. Поддубный выразил сочувствие жителям Канады. "Как и с любыми другими иностранным санкциями хочу добавить: спасибо за высокую оценку моей деятельности по укреплению и поддержки российских национальных интересов", - заключил военкор.
https://ria.ru/20230204/zakharova-1849680367.html
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канада, евгений поддубный, вгтрк, сергей брилев, в мире
Канада, Евгений Поддубный, ВГТРК, Сергей Брилев, В мире
08:57 04.02.2023
 
Военкор Поддубный прокомментировал введенные против него санкции

Поддубный о санкциях Канады: не надо воспринимать всерьез меры лишенных суверенитета стран

© Предоставлено пресс-службой ВГТРКЖурналист Евгений Поддубный
Журналист Евгений Поддубный
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
Журналист Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный, попавший под санкции Канады, заявил РИА Новости, что не стоит серьёзно воспринимать санкции иностранных государств, лишенных экономического и политического суверенитета, и выразил сочувствие канадцам.
Канада в пятницу ввела санкции против физических и юридических лиц. Под ограничения также попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой Третьего рейха
"Мне кажется, серьёзно воспринимать санкции иностранных государств вообще не стоит. Тем более не стоит серьезно воспринимать санкции государства, которые лишены политического, экономического суверенитета", - сказал Поддубный.
Он подчеркнул, что канадцами руководят пособники неонацистских преступников. Поддубный выразил сочувствие жителям Канады.
"Как и с любыми другими иностранным санкциями хочу добавить: спасибо за высокую оценку моей деятельности по укреплению и поддержки российских национальных интересов", - заключил военкор.
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КанадаЕвгений ПоддубныйВГТРКСергей БрилевВ мире
 
 
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