https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849698760.html

Военкор Поддубный прокомментировал введенные против него санкции

Военкор Поддубный прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 04.02.2023

Военкор Поддубный прокомментировал введенные против него санкции

Военный корреспондент Евгений Поддубный, попавший под санкции Канады, заявил РИА Новости, что не стоит серьёзно воспринимать санкции иностранных государств,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:57

2023-02-04T08:57

2023-02-04T08:57

канада

евгений поддубный

вгтрк

сергей брилев

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный, попавший под санкции Канады, заявил РИА Новости, что не стоит серьёзно воспринимать санкции иностранных государств, лишенных экономического и политического суверенитета, и выразил сочувствие канадцам. Канада в пятницу ввела санкции против физических и юридических лиц. Под ограничения также попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. "Мне кажется, серьёзно воспринимать санкции иностранных государств вообще не стоит. Тем более не стоит серьезно воспринимать санкции государства, которые лишены политического, экономического суверенитета", - сказал Поддубный. Он подчеркнул, что канадцами руководят пособники неонацистских преступников. Поддубный выразил сочувствие жителям Канады. "Как и с любыми другими иностранным санкциями хочу добавить: спасибо за высокую оценку моей деятельности по укреплению и поддержки российских национальных интересов", - заключил военкор.

https://ria.ru/20230204/zakharova-1849680367.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849675485.html

канада

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, евгений поддубный, вгтрк, сергей брилев, в мире