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В РПЦ заявили, что пока не чувствуют ограничений из-за санкций - РИА Новости, 04.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230204/rpts-1849794528.html
В РПЦ заявили, что пока не чувствуют ограничений из-за санкций
В РПЦ заявили, что пока не чувствуют ограничений из-за санкций - РИА Новости, 04.02.2023
В РПЦ заявили, что пока не чувствуют ограничений из-за санкций
Русская православная церковь (РПЦ) пока не чувствует ограничений из-за санкций, введенных против ее иерархов, рассказал председатель отдела внешних церковных... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T23:05
2023-02-04T23:05
религия
украина
африка
юго-восточная азия
владимир зеленский
николай балашов
владимир легойда
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) пока не чувствует ограничений из-за санкций, введенных против ее иерархов, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), отметив, что не исключает их появления в будущем. Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви. Ранее СНБО Украины также ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей. Среди них – председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, представитель Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, племянник патриарха Кирилла протоиерей Михаил Гундяев и еще ряд священнослужителей, включая митрополитов. Также в списке председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и другие светские православные деятели.
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украина, африка, юго-восточная азия, владимир зеленский, николай балашов, владимир легойда, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Украина, Африка, Юго-Восточная Азия, Владимир Зеленский, Николай Балашов, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Московский Патриархат
23:05 04.02.2023
 
В РПЦ заявили, что пока не чувствуют ограничений из-за санкций

Митрополит Волоколамский: РПЦ пока не чувствует ограничений из-за санкций против иерархов

© РИА Новости / пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в медиабанкМитрополит Антоний (Севрюк)
Митрополит Антоний (Севрюк) - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба Патриархии РПЦ
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Митрополит Антоний (Севрюк). Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) пока не чувствует ограничений из-за санкций, введенных против ее иерархов, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), отметив, что не исключает их появления в будущем.

"В общем и целом мы пока не чувствуем ограничений в нашей деятельности, но я не могу исключать, что этого не произойдет. Мне немного сложно об этом говорить, потому что все, что сейчас происходит с точки зрения санкций, несколько не вписывается в категории логики", – сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви.
Ранее СНБО Украины также ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей. Среди них – председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, представитель Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, племянник патриарха Кирилла протоиерей Михаил Гундяев и еще ряд священнослужителей, включая митрополитов.
Также в списке председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и другие светские православные деятели.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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РелигияУкраинаАфрикаЮго-Восточная АзияВладимир ЗеленскийНиколай БалашовВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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