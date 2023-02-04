https://ria.ru/20230204/rpts-1849794528.html

В РПЦ заявили, что пока не чувствуют ограничений из-за санкций

В РПЦ заявили, что пока не чувствуют ограничений из-за санкций - РИА Новости, 04.02.2023

В РПЦ заявили, что пока не чувствуют ограничений из-за санкций

Русская православная церковь (РПЦ) пока не чувствует ограничений из-за санкций, введенных против ее иерархов, рассказал председатель отдела внешних церковных... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T23:05

2023-02-04T23:05

2023-02-04T23:05

религия

украина

африка

юго-восточная азия

владимир зеленский

николай балашов

владимир легойда

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745324788_0:205:1613:1113_1920x0_80_0_0_45259fbf17b680b6045b67ea638c4d8f.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) пока не чувствует ограничений из-за санкций, введенных против ее иерархов, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), отметив, что не исключает их появления в будущем. Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви. Ранее СНБО Украины также ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей. Среди них – председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, представитель Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, племянник патриарха Кирилла протоиерей Михаил Гундяев и еще ряд священнослужителей, включая митрополитов. Также в списке председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и другие светские православные деятели.

https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849765030.html

украина

африка

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, африка, юго-восточная азия, владимир зеленский, николай балашов, владимир легойда, русская православная церковь, московский патриархат