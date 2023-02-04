В РПЦ заявили, что пока не чувствуют ограничений из-за санкций
Митрополит Волоколамский: РПЦ пока не чувствует ограничений из-за санкций против иерархов
Митрополит Антоний (Севрюк). Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) пока не чувствует ограничений из-за санкций, введенных против ее иерархов, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), отметив, что не исключает их появления в будущем.
"В общем и целом мы пока не чувствуем ограничений в нашей деятельности, но я не могу исключать, что этого не произойдет. Мне немного сложно об этом говорить, потому что все, что сейчас происходит с точки зрения санкций, несколько не вписывается в категории логики", – сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".
Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви.
Ранее СНБО Украины также ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей. Среди них – председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, представитель Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, племянник патриарха Кирилла протоиерей Михаил Гундяев и еще ряд священнослужителей, включая митрополитов.
Также в списке председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и другие светские православные деятели.