https://ria.ru/20230204/repin-1849682093.html

В Афинах с огромным успехом прошло выступление российского скрипача Репина

В Афинах с огромным успехом прошло выступление российского скрипача Репина - РИА Новости, 04.02.2023

В Афинах с огромным успехом прошло выступление российского скрипача Репина

Всемирно известный российский скрипач Вадим Репин с огромным успехом выступил в Афинах – публика долго не отпускала его, и Репин по просьбе зрителей сыграл на... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T01:54

2023-02-04T01:54

2023-02-04T05:32

культура

афины

вадим репин

греция

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АФИНЫ, 4 фев - РИА Новости. Всемирно известный российский скрипач Вадим Репин с огромным успехом выступил в Афинах – публика долго не отпускала его, и Репин по просьбе зрителей сыграл на бис миниатюру.Репин участвовал в официальном гала-концерте по случаю 80-летия Государственного оркестра Афин в концертном зале "Мегаро мусикис" ("Дворец музыки"), исполнив концерт Петра Ильича Чайковского для скрипки с оркестром. В программе были лирический вокализ современного греческого композитора Нестора Тейлора в исполнении сопрано Челлиа Костя и симфония номер 1 "Титан" Малера."В центре программы — легендарный скрипач-виртуоз Вадим Репин раскрывает свое блестящее мастерство..." - говорится в аннотации к концерту. Организаторы заявили, что концерт "не мог не стать великолепным музыкальным событием высочайшей художественной ценности".Греция первой среди стран Запада попыталась отменить русскую культуру — министр культуры Лина Мендони 28 февраля 2022 года запретила произведения Чайковского и ввела санкции против российских культурных организаций, запретив любое сотрудничество с ними, за что Мендони назвали "послом нового маккартизма и русофобии".Однако Государственный оркестр Афин включил в программу юбилейного концерта произведение Чайковского и пригласил российского музыканта.После выступления Репина часть зрителей не осталась слушать продолжение концерта — симфонию Малера, то есть люди пришли послушать русскую музыку в исполнении российского музыканта.

https://ria.ru/20230129/opera-1848155525.html

афины

греция

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афины, вадим репин, греция