https://ria.ru/20230204/rasstrel-1849686414.html
Украинский пленный рассказал о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя
Украинский пленный рассказал о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 04.02.2023
Украинский пленный рассказал о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя
Попавший в плен украинский военный Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, рассказал РИА Новости о расстреле восьми мирных жителей по приказу... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T04:35
2023-02-04T04:35
2023-02-04T09:16
мариуполь
кировоградская область
волновахский район
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, рассказал РИА Новости о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира в Мариуполе ."На заводе Ильича человек, который стоял "на глазах" (дежурный наблюдатель подразделения. — Прим. ред.), увидел группу людей и доложил старшему позиции, Колмачевскому Олегу, он был старший лейтенант. <…> И он дал приказ стрелять. Человек заметил движение, доложил — и был приказ стрелять. Открылся огонь из калашникова. Я попал в мужчину сорока лет", — сообщил пленный.По его словам, в группе были семь мужчин и одна женщина.На вопрос "Вы их расстреляли?" Кулык ответил утвердительно.Кулык, уроженец села Красноселье Кировоградской области, также сообщил, что он и его сослуживцы пытались узнать у командира причину стрельбы по гражданским лицам."Мы задавали вопрос старшему позиции, зачем открывался огонь. Он нам ответил на это, что ему дали приказ, что это переодетые военные или корректировщики", — сказал военнопленный.Он уточнил, что убийство произошло 22 марта прошлого года.Накануне другой украинский военный, Вячеслав Симбирский, рассказал РИА Новости о расстреле из гранатомета семерых мирных жителей в Волновахском районе, который также произошел по приказу командира, капитана с позывным Мастиф. При этом, по словам боевика, руководство после рапорта об убийстве мирных граждан никак не отреагировало на сообщение о военном преступлении.
https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849416856.html
https://ria.ru/20230201/dezertirstvo-1848849217.html
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кировоградская область
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Пленный украинский военный о расстреле мирных жителей в Мариуполе
Пленный украинский военный Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, рассказал РИА Новости о расстреле 8 мирных жителей в прошлом марте в Мариуполе. Кулык утверждает, что сделал это по приказу командира - старшего лейтенанта Олега Колмачевского, при этом его спрашивали, зачем они стреляли в людей, тот ответил, что это якобы переодетые корректировщики.
2023-02-04T04:35
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мариуполь, кировоградская область, волновахский район
Мариуполь, Кировоградская область, Волновахский район, Специальная военная операция на Украине
04:35 04.02.2023 (обновлено: 09:16 04.02.2023)
Украинский пленный рассказал о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя
Украинский пленный Кулык рассказал о расстреле восьми пленных в Мариуполе по приказу
ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, рассказал РИА Новости о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира в Мариуполе .
"На заводе Ильича человек, который стоял "на глазах" (дежурный наблюдатель подразделения. — Прим. ред.), увидел группу людей и доложил старшему позиции, Колмачевскому Олегу, он был старший лейтенант. <…> И он дал приказ стрелять. Человек заметил движение, доложил — и был приказ стрелять. Открылся огонь из калашникова. Я попал в мужчину сорока лет", — сообщил пленный.
По его словам, в группе были семь мужчин и одна женщина.
На вопрос "Вы их расстреляли?" Кулык ответил утвердительно.
"Они упали и лежали еще 20 минут", — добавил он, не уточнив, что дальше случилось с людьми.
Кулык, уроженец села Красноселье Кировоградской области
, также сообщил, что он и его сослуживцы пытались узнать у командира причину стрельбы по гражданским лицам.
"Мы задавали вопрос старшему позиции, зачем открывался огонь. Он нам ответил на это, что ему дали приказ, что это переодетые военные или корректировщики", — сказал военнопленный.
Он уточнил, что убийство произошло 22 марта прошлого года.
Накануне другой украинский военный, Вячеслав Симбирский, рассказал РИА Новости о расстреле из гранатомета семерых мирных жителей в Волновахском районе
, который также произошел по приказу командира, капитана с позывным Мастиф. При этом, по словам боевика, руководство после рапорта об убийстве мирных граждан никак не отреагировало на сообщение о военном преступлении.