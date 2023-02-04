https://ria.ru/20230204/rak-1849698331.html

Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака

Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака - РИА Новости, 04.02.2023

Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака

Отказ от курения табака и употребления алкоголя, физическая активность, низкокалорийное питание и нормализация веса снижают риск возврата онкологических... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:49

2023-02-04T08:49

2023-02-04T08:49

здоровье - общество

рак

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отказ от курения табака и употребления алкоголя, физическая активность, низкокалорийное питание и нормализация веса снижают риск возврата онкологических заболеваний у выздоровевших пациентов, сообщил РИА Новости врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ "Коммунарка" столичного департамента здравоохранения Михаил Федянин во Всемирный день борьбы с раком. "В ряде исследований показано, что отказ от курения табака, физическая активность, низкокалорийное питание, нормализация веса снижают риск возврата онкологии", - рассказал Федянин. При этом онколог отметил, что после победы над раком пациенты могут возвращаться к своей обычной жизни, но важно продолжать регулярные осмотры, чтобы не только не пропустить возврат болезни и развитие вторых опухолей, но и вовремя профилактировать возникновение или усугубление сопутствующей патологии, риск которой у таких пациентов также повышен.

https://ria.ru/20230201/rak-1848769884.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, рак