https://ria.ru/20230204/rak-1849698331.html
Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака
Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака - РИА Новости, 04.02.2023
Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака
Отказ от курения табака и употребления алкоголя, физическая активность, низкокалорийное питание и нормализация веса снижают риск возврата онкологических... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:49
2023-02-04T08:49
2023-02-04T08:49
здоровье - общество
рак
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отказ от курения табака и употребления алкоголя, физическая активность, низкокалорийное питание и нормализация веса снижают риск возврата онкологических заболеваний у выздоровевших пациентов, сообщил РИА Новости врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ "Коммунарка" столичного департамента здравоохранения Михаил Федянин во Всемирный день борьбы с раком. "В ряде исследований показано, что отказ от курения табака, физическая активность, низкокалорийное питание, нормализация веса снижают риск возврата онкологии", - рассказал Федянин. При этом онколог отметил, что после победы над раком пациенты могут возвращаться к своей обычной жизни, но важно продолжать регулярные осмотры, чтобы не только не пропустить возврат болезни и развитие вторых опухолей, но и вовремя профилактировать возникновение или усугубление сопутствующей патологии, риск которой у таких пациентов также повышен.
https://ria.ru/20230201/rak-1848769884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, рак
Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака
Онколог Федянин: отказ от табака и низкокалорийное питание снижают риск возвращения рака
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отказ от курения табака и употребления алкоголя, физическая активность, низкокалорийное питание и нормализация веса снижают риск возврата онкологических заболеваний у выздоровевших пациентов, сообщил РИА Новости врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ "Коммунарка" столичного департамента здравоохранения Михаил Федянин во Всемирный день борьбы с раком.
"В ряде исследований показано, что отказ от курения табака, физическая активность, низкокалорийное питание, нормализация веса снижают риск возврата онкологии", - рассказал Федянин.
При этом онколог отметил, что после победы над раком пациенты могут возвращаться к своей обычной жизни, но важно продолжать регулярные осмотры, чтобы не только не пропустить возврат болезни и развитие вторых опухолей, но и вовремя профилактировать возникновение или усугубление сопутствующей патологии, риск которой у таких пациентов также повышен.