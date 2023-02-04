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Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака - РИА Новости, 04.02.2023
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Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака
Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака - РИА Новости, 04.02.2023
Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака
Отказ от курения табака и употребления алкоголя, физическая активность, низкокалорийное питание и нормализация веса снижают риск возврата онкологических... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:49
2023-02-04T08:49
здоровье - общество
рак
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отказ от курения табака и употребления алкоголя, физическая активность, низкокалорийное питание и нормализация веса снижают риск возврата онкологических заболеваний у выздоровевших пациентов, сообщил РИА Новости врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ "Коммунарка" столичного департамента здравоохранения Михаил Федянин во Всемирный день борьбы с раком. "В ряде исследований показано, что отказ от курения табака, физическая активность, низкокалорийное питание, нормализация веса снижают риск возврата онкологии", - рассказал Федянин. При этом онколог отметил, что после победы над раком пациенты могут возвращаться к своей обычной жизни, но важно продолжать регулярные осмотры, чтобы не только не пропустить возврат болезни и развитие вторых опухолей, но и вовремя профилактировать возникновение или усугубление сопутствующей патологии, риск которой у таких пациентов также повышен.
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здоровье - общество, рак
Здоровье - Общество, Рак
08:49 04.02.2023
 
Врач рассказал, как снизить риск возвращения рака

Онколог Федянин: отказ от табака и низкокалорийное питание снижают риск возвращения рака

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отказ от курения табака и употребления алкоголя, физическая активность, низкокалорийное питание и нормализация веса снижают риск возврата онкологических заболеваний у выздоровевших пациентов, сообщил РИА Новости врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ "Коммунарка" столичного департамента здравоохранения Михаил Федянин во Всемирный день борьбы с раком.
"В ряде исследований показано, что отказ от курения табака, физическая активность, низкокалорийное питание, нормализация веса снижают риск возврата онкологии", - рассказал Федянин.
При этом онколог отметил, что после победы над раком пациенты могут возвращаться к своей обычной жизни, но важно продолжать регулярные осмотры, чтобы не только не пропустить возврат болезни и развитие вторых опухолей, но и вовремя профилактировать возникновение или усугубление сопутствующей патологии, риск которой у таких пациентов также повышен.
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