https://ria.ru/20230204/rak-1849693329.html

Онколог рассказал, как можно самостоятельно определить рак

Онколог рассказал, как можно самостоятельно определить рак - РИА Новости, 04.02.2023

Онколог рассказал, как можно самостоятельно определить рак

Определить рак самостоятельно можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах, слизистой ротовой полости, однако симптомы болезни появляются, когда уже... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T07:31

2023-02-04T07:31

2023-02-04T15:15

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общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определить рак самостоятельно можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах, слизистой ротовой полости, однако симптомы болезни появляются, когда уже опухоль вышла за пределы первой стадии, сообщил РИА Новости врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ "Коммунарка" столичного департамента здравоохранения Михаил Федянин во Всемирный день борьбы с раком.По его словам, зачастую симптомы болезни появляются, когда уже опухоль вышла за пределы первой стадии, поэтому лучше проходить регулярные обследования, например, в рамках диспансеризации, куда входит скрининг на выявление бессимптомных опухолей, ранних стадий болезни и предраковых заболеваний."Тем не менее необходимо обращать внимание на некоторые общие симптомы: необъяснимое снижение веса, утомляемость, снижение гемоглобина, нарушение пищеварения, кашель, одышка, болевой синдром, наличие дополнительных образований в мягких тканях, в брюшной полости, патологические кровянистые выделения, отягощенный наследственный анамнез по онкологическим заболеваниям. Все это является поводом для обращения к терапевту, задача которого — назначить определенный спектр обследований. При сохранении подозрений на онкологическое заболевание врач направляет пациента в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), работающий по московскому стандарту, что позволяет значительно улучшить процесс лечения, ускорить и упростить его для пациента", — пояснил онколог.Врач сообщил, что при некоторых опухолях есть частные этиологические факторы: при меланоме — облучение кожи солнечным светом, при раке легкого — курение, при гепатоцеллюлярном раке — вирусный гепатит. Но даже среди перечисленных заболеваний есть значимая доля пациентов без факторов риска.

https://ria.ru/20230114/rak-1844779402.html

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москва, общество