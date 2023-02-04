https://ria.ru/20230204/puteshestviya-1849141380.html
Стало известно, что останавливает россиян от поездок на горнолыжные курорты
Стало известно, что останавливает россиян от поездок на горнолыжные курорты - РИА Новости, 04.02.2023
Стало известно, что останавливает россиян от поездок на горнолыжные курорты
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они откажутся от катания на горных лыжах или сноуборде, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T02:35
2023-02-04T02:35
2023-02-04T13:27
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
красная поляна
архыз
домбай
отдых в россии
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они откажутся от катания на горных лыжах или сноуборде, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1320 пользователей и выяснили, как они относятся к зимним видам спорта, на какие критерии при выборе горнолыжного курорта обращают внимание и катались ли уже в этом году."Более половины респондентов — лыжники (51,6 процента), почти треть (30,9 процента) — сноубордисты, а остальные (17,5 процента) не катаются. При этом среди тех, кто пока не покоряет склоны, 44,6 процента готовы встать на сноуборд, 28,6 процента — на лыжи, а 26,8 процента не хотят даже учиться", — добавили эксперты сервиса. Не планируют кататься в этом сезоне 8,5 процента опрошенных. Самая распространенная причина — отсутствие времени на отдых (ее отметили 38,8 процента респондентов). У 30,6 процента туристов нет финансовой возможности, а 14,3 процента ответили, что в интересующее их направление сложно оформить визу. Еще 12,2 процента просто не хотят кататься, а 4,1 процента — не могут найти компанию для поездки. Аналитики узнали, что туристы ценят российские курорты за качество и разнообразие трасс, цены на дорогу и отели. При этом они считают, что цены на ски-пассы должны быть ниже, а число подъемников — выше. В этом сезоне 56,7 процента туристов уже успели покорить склоны, при этом 5,6 процента сделали это за рубежом. Самый востребованный российский курорт — Красная Поляна, но многие побывали в Шерегеше, на Архызе, Домбае и Эльбрусе. "Из заграничных курортов чаще всего упоминали Чимбулак (Казахстан), Каракол (Киргизия), Тинь и Валь-д'Изер (Франция), Зельден (Австрия) и Доломитовые Альпы (Италия)", — указали в OneTwoTrip. Сервис также выяснил, что при выборе места отдыха россияне в первую очередь руководствуются протяженностью трасс (89,9 процента), ценой на ски-пассы и прокат оборудования (57,9 процента), количеством подъемников (55,2 процента), а также стоимостью проживания (52,4 процента).
https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, красная поляна, архыз, домбай, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Красная Поляна, Архыз, Домбай, отдых в России
02:35 04.02.2023 (обновлено: 13:27 04.02.2023)
Стало известно, что останавливает россиян от поездок на горнолыжные курорты
OneTwoTrip: россияне не хотят вставать на горные лыжи из-за отсутствия времени и денег
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они откажутся от катания на горных лыжах или сноуборде, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1320 пользователей и выяснили, как они относятся к зимним видам спорта, на какие критерии при выборе горнолыжного курорта обращают внимание и катались ли уже в этом году.
"Более половины респондентов — лыжники (51,6 процента), почти треть (30,9 процента) — сноубордисты, а остальные (17,5 процента) не катаются. При этом среди тех, кто пока не покоряет склоны, 44,6 процента готовы встать на сноуборд, 28,6 процента — на лыжи, а 26,8 процента не хотят даже учиться", — добавили эксперты сервиса.
Не планируют кататься в этом сезоне 8,5 процента опрошенных. Самая распространенная причина — отсутствие времени на отдых (ее отметили 38,8 процента респондентов). У 30,6 процента туристов нет финансовой возможности, а 14,3 процента ответили, что в интересующее их направление сложно оформить визу. Еще 12,2 процента просто не хотят кататься, а 4,1 процента — не могут найти компанию для поездки.
Аналитики узнали, что туристы ценят российские курорты за качество и разнообразие трасс, цены на дорогу и отели. При этом они считают, что цены на ски-пассы должны быть ниже, а число подъемников — выше.
В этом сезоне 56,7 процента туристов уже успели покорить склоны, при этом 5,6 процента сделали это за рубежом. Самый востребованный российский курорт — Красная Поляна
, но многие побывали в Шерегеше, на Архызе
, Домбае
и Эльбрусе
. "Из заграничных курортов чаще всего упоминали Чимбулак (Казахстан
), Каракол (Киргизия
), Тинь и Валь-д'Изер (Франция
), Зельден (Австрия
) и Доломитовые Альпы (Италия
)", — указали в OneTwoTrip.
Сервис также выяснил, что при выборе места отдыха россияне в первую очередь руководствуются протяженностью трасс (89,9 процента), ценой на ски-пассы и прокат оборудования (57,9 процента), количеством подъемников (55,2 процента), а также стоимостью проживания (52,4 процента).