https://ria.ru/20230204/puteshestviya-1849141380.html

Стало известно, что останавливает россиян от поездок на горнолыжные курорты

Стало известно, что останавливает россиян от поездок на горнолыжные курорты - РИА Новости, 04.02.2023

Стало известно, что останавливает россиян от поездок на горнолыжные курорты

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они откажутся от катания на горных лыжах или сноуборде, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T02:35

2023-02-04T02:35

2023-02-04T13:27

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

красная поляна

архыз

домбай

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728889216_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_2a731ef8eba7b3f8d08b1102690a3236.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они откажутся от катания на горных лыжах или сноуборде, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1320 пользователей и выяснили, как они относятся к зимним видам спорта, на какие критерии при выборе горнолыжного курорта обращают внимание и катались ли уже в этом году."Более половины респондентов — лыжники (51,6 процента), почти треть (30,9 процента) — сноубордисты, а остальные (17,5 процента) не катаются. При этом среди тех, кто пока не покоряет склоны, 44,6 процента готовы встать на сноуборд, 28,6 процента — на лыжи, а 26,8 процента не хотят даже учиться", — добавили эксперты сервиса. Не планируют кататься в этом сезоне 8,5 процента опрошенных. Самая распространенная причина — отсутствие времени на отдых (ее отметили 38,8 процента респондентов). У 30,6 процента туристов нет финансовой возможности, а 14,3 процента ответили, что в интересующее их направление сложно оформить визу. Еще 12,2 процента просто не хотят кататься, а 4,1 процента — не могут найти компанию для поездки. Аналитики узнали, что туристы ценят российские курорты за качество и разнообразие трасс, цены на дорогу и отели. При этом они считают, что цены на ски-пассы должны быть ниже, а число подъемников — выше. В этом сезоне 56,7 процента туристов уже успели покорить склоны, при этом 5,6 процента сделали это за рубежом. Самый востребованный российский курорт — Красная Поляна, но многие побывали в Шерегеше, на Архызе, Домбае и Эльбрусе. "Из заграничных курортов чаще всего упоминали Чимбулак (Казахстан), Каракол (Киргизия), Тинь и Валь-д'Изер (Франция), Зельден (Австрия) и Доломитовые Альпы (Италия)", — указали в OneTwoTrip. Сервис также выяснил, что при выборе места отдыха россияне в первую очередь руководствуются протяженностью трасс (89,9 процента), ценой на ски-пассы и прокат оборудования (57,9 процента), количеством подъемников (55,2 процента), а также стоимостью проживания (52,4 процента).

https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html

красная поляна

архыз

домбай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, туристы, красная поляна, архыз, домбай, отдых в россии