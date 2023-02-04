https://ria.ru/20230204/prud-1849726534.html

В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов

В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов - РИА Новости, 04.02.2023

В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов

В 2023 году в Москве специалисты реконструируют 11 прудов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:50

2023-02-04T12:50

2023-02-04T12:50

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В 2023 году в Москве специалисты реконструируют 11 прудов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Одиннадцать прудов реконструируем в этом году. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реконструкции", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что среди водоемов, на которых пройдут работы - Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды, комплекс прудов в Лефортовском парке. Уточняется, что специалисты очистят дно от иловых отложений, из-за которых в летний период наблюдается активное цветение водорослей, отремонтируют береговые укрепления, выполнят работы по устройству гидроизоляции. На финальном этапе будут обустраивать зоны биоплато с водной растительностью, она препятствует цветению воды, и благоустраивать прилегающие территории. "Перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230202/mtsd-1849137273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы