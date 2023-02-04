Рейтинг@Mail.ru
В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230204/prud-1849726534.html
В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов
В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов - РИА Новости, 04.02.2023
В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов
В 2023 году в Москве специалисты реконструируют 11 прудов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:50
2023-02-04T12:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840799869_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_243a9e241691ebc8c345f44e757bbfe3.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В 2023 году в Москве специалисты реконструируют 11 прудов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Одиннадцать прудов реконструируем в этом году. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реконструкции", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что среди водоемов, на которых пройдут работы - Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды, комплекс прудов в Лефортовском парке. Уточняется, что специалисты очистят дно от иловых отложений, из-за которых в летний период наблюдается активное цветение водорослей, отремонтируют береговые укрепления, выполнят работы по устройству гидроизоляции. На финальном этапе будут обустраивать зоны биоплато с водной растительностью, она препятствует цветению воды, и благоустраивать прилегающие территории. "Перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230202/mtsd-1849137273.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840799869_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5b40a772e188938c1b0be01f31e12506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
12:50 04.02.2023
 
В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов

Заммэра Бирюков: в Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПрохожий у пруда зимой
Прохожий у пруда зимой - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Прохожий у пруда зимой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В 2023 году в Москве специалисты реконструируют 11 прудов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Одиннадцать прудов реконструируем в этом году. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реконструкции", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что среди водоемов, на которых пройдут работы - Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды, комплекс прудов в Лефортовском парке.
Уточняется, что специалисты очистят дно от иловых отложений, из-за которых в летний период наблюдается активное цветение водорослей, отремонтируют береговые укрепления, выполнят работы по устройству гидроизоляции. На финальном этапе будут обустраивать зоны биоплато с водной растительностью, она препятствует цветению воды, и благоустраивать прилегающие территории.
"Перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан", - добавили в сообщении.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 09:11Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Работы по благоустройству возле станции МЦД-4 "Внуково" выполнены на 85%
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала