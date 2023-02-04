https://ria.ru/20230204/prud-1849726534.html
В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов
В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов - РИА Новости, 04.02.2023
В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов
В 2023 году в Москве специалисты реконструируют 11 прудов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:50
2023-02-04T12:50
2023-02-04T12:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В 2023 году в Москве специалисты реконструируют 11 прудов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Одиннадцать прудов реконструируем в этом году. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реконструкции", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что среди водоемов, на которых пройдут работы - Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды, комплекс прудов в Лефортовском парке. Уточняется, что специалисты очистят дно от иловых отложений, из-за которых в летний период наблюдается активное цветение водорослей, отремонтируют береговые укрепления, выполнят работы по устройству гидроизоляции. На финальном этапе будут обустраивать зоны биоплато с водной растительностью, она препятствует цветению воды, и благоустраивать прилегающие территории. "Перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230202/mtsd-1849137273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов
Заммэра Бирюков: в Москве в 2023 году реконструируют 11 прудов
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
В 2023 году в Москве специалисты реконструируют 11 прудов, сообщил
заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Одиннадцать прудов реконструируем в этом году. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реконструкции", – сказал Бирюков
, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что среди водоемов, на которых пройдут работы - Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды, комплекс прудов в Лефортовском парке.
Уточняется, что специалисты очистят дно от иловых отложений, из-за которых в летний период наблюдается активное цветение водорослей, отремонтируют береговые укрепления, выполнят работы по устройству гидроизоляции. На финальном этапе будут обустраивать зоны биоплато с водной растительностью, она препятствует цветению воды, и благоустраивать прилегающие территории.
"Перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан", - добавили в сообщении.