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В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян - РИА Новости, 04.02.2023
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В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян
В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян - РИА Новости, 04.02.2023
В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян
Многотысячное шествие протестующих против юридической реформы проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T21:29
2023-02-04T21:29
в мире
тель-авив
израиль
биньямин нетаньяху
ярив левин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Многотысячное шествие протестующих против юридической реформы проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. Колонна протестующих движется по улице Ибн Гвироль, автомобильное движение в центре города перекрыто. Это уже пятый массовый митинг против запланированной правительством Биньямина Нетаньяху юридической реформы в стране. Четвертого января вновь назначенный министр юстиции Ярив Левин обнародовал план реформы юридической системы Израиля, законопроект предполагает лишение Верховного суда ряда полномочий, предоставление парламентариям права оспаривать решения Верховного суда, а также контроль со стороны правящей коалиции над процедурой назначения судей.
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в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, ярив левин
В мире, Тель-Авив, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ярив Левин
21:29 04.02.2023
 
В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян

В центре Тель-Авива началось многотысячное шествие протестующих против юридической реформы

© РИА Новости / И. Носов / Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / И. Носов
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Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Многотысячное шествие протестующих против юридической реформы проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна протестующих движется по улице Ибн Гвироль, автомобильное движение в центре города перекрыто.
Это уже пятый массовый митинг против запланированной правительством Биньямина Нетаньяху юридической реформы в стране.
Четвертого января вновь назначенный министр юстиции Ярив Левин обнародовал план реформы юридической системы Израиля, законопроект предполагает лишение Верховного суда ряда полномочий, предоставление парламентариям права оспаривать решения Верховного суда, а также контроль со стороны правящей коалиции над процедурой назначения судей.
Акция протеста в Тель-Авиве, Израиль. 21 января 2023 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 22:32
В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста
 
В миреТель-АвивИзраильБиньямин НетаньяхуЯрив Левин
 
 
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