https://ria.ru/20230204/protest-1849787734.html

В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян

В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян - РИА Новости, 04.02.2023

В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян

Многотысячное шествие протестующих против юридической реформы проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T21:29

2023-02-04T21:29

2023-02-04T21:29

в мире

тель-авив

израиль

биньямин нетаньяху

ярив левин

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Многотысячное шествие протестующих против юридической реформы проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. Колонна протестующих движется по улице Ибн Гвироль, автомобильное движение в центре города перекрыто. Это уже пятый массовый митинг против запланированной правительством Биньямина Нетаньяху юридической реформы в стране. Четвертого января вновь назначенный министр юстиции Ярив Левин обнародовал план реформы юридической системы Израиля, законопроект предполагает лишение Верховного суда ряда полномочий, предоставление парламентариям права оспаривать решения Верховного суда, а также контроль со стороны правящей коалиции над процедурой назначения судей.

https://ria.ru/20230121/protest-1846517206.html

тель-авив

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, ярив левин