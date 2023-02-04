https://ria.ru/20230204/protest-1849787734.html
В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян
В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян - РИА Новости, 04.02.2023
В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян
Многотысячное шествие протестующих против юридической реформы проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T21:29
2023-02-04T21:29
2023-02-04T21:29
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тель-авив
израиль
биньямин нетаньяху
ярив левин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Многотысячное шествие протестующих против юридической реформы проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. Колонна протестующих движется по улице Ибн Гвироль, автомобильное движение в центре города перекрыто. Это уже пятый массовый митинг против запланированной правительством Биньямина Нетаньяху юридической реформы в стране. Четвертого января вновь назначенный министр юстиции Ярив Левин обнародовал план реформы юридической системы Израиля, законопроект предполагает лишение Верховного суда ряда полномочий, предоставление парламентариям права оспаривать решения Верховного суда, а также контроль со стороны правящей коалиции над процедурой назначения судей.
https://ria.ru/20230121/protest-1846517206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, ярив левин
В мире, Тель-Авив, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ярив Левин
В Тель-Авиве на митинг против юридической реформы вышли тысячи израильтян
В центре Тель-Авива началось многотысячное шествие протестующих против юридической реформы