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Генпрокуратура ФРГ начала сбор доказательств "преступлений на Украине" - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/prestupleniya-1849734083.html
Генпрокуратура ФРГ начала сбор доказательств "преступлений на Украине"
Генпрокуратура ФРГ начала сбор доказательств "преступлений на Украине" - РИА Новости, 04.02.2023
Генпрокуратура ФРГ начала сбор доказательств "преступлений на Украине"
Генеральный прокурор Германии Петер Франк заявил, что в настоящее время ведется сбор информации и доказательств "преступлений на Украине". РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:00
2023-02-04T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор Германии Петер Франк заявил, что в настоящее время ведется сбор информации и доказательств "преступлений на Украине". "Мы начали процесс структурного расследования в начале марта 2022 года. Это означает, что мы пока не проводим расследования в отношении конкретных людей, а собираем информацию и доказательства. Основное внимание уделяется сейчас допросу украинских беженцев, которые могут быть осведомлены о военных преступлениях на Украине", - сказал Франк в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, федеральное управление уголовной полиции ФРГ также занимается оценкой доступных источников о ходе конфликта. "Таким образом, мы готовимся к возможному последующему судебному разбирательству - будь то у нас в Германии, у наших зарубежных партнеров или в международном суде", - добавил генпрокурор Германии. Он отметил, что обсуждается вопрос о возможном создании "специального трибунала". Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230204/plennyy-1849710003.html
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849287322.html
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в мире, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина
14:00 04.02.2023
 
Генпрокуратура ФРГ начала сбор доказательств "преступлений на Украине"

Генпрокуратура ФРГ начала сбор информации и доказательств "преступлений на Украине"

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор Германии Петер Франк заявил, что в настоящее время ведется сбор информации и доказательств "преступлений на Украине".
"Мы начали процесс структурного расследования в начале марта 2022 года. Это означает, что мы пока не проводим расследования в отношении конкретных людей, а собираем информацию и доказательства. Основное внимание уделяется сейчас допросу украинских беженцев, которые могут быть осведомлены о военных преступлениях на Украине", - сказал Франк в интервью газете Welt am Sonntag.
По его словам, федеральное управление уголовной полиции ФРГ также занимается оценкой доступных источников о ходе конфликта.
"Таким образом, мы готовимся к возможному последующему судебному разбирательству - будь то у нас в Германии, у наших зарубежных партнеров или в международном суде", - добавил генпрокурор Германии.
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Вчера, 10:43Специальная военная операция на Украине
Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал, что командование не признает его пленным
Он отметил, что обсуждается вопрос о возможном создании "специального трибунала".
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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2 февраля, 16:03
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