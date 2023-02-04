https://ria.ru/20230204/postavki-1849598957.html

"Теперь все будет иначе". Вашингтон нарушил свое же обещание

"Теперь все будет иначе". Вашингтон нарушил свое же обещание - РИА Новости, 04.02.2023

"Теперь все будет иначе". Вашингтон нарушил свое же обещание

США снова повысили ставки. Украинские войска впервые получат дальнобойные ракеты. Хотя год назад за океаном такую возможность отрицали, "дабы не масштабировать... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:00

2023-02-04T08:00

2023-02-04T11:06

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

украина

сша

алексей леонков

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Андрей Коц. США снова повысили ставки. Украинские войска впервые получат дальнобойные ракеты. Хотя год назад за океаном такую возможность отрицали, "дабы не масштабировать конфликт". О том, как это изменит ситуацию и что могут отдать еще, — в материале РИА Новости.Бомба с двигателемСудя по заявлениям политиков, Запад намерен обеспечить Украине победу уже в этом году. Неделю назад союзники решили дать тяжелую бронетехнику — танки, БМП и бронетранспортеры. Теперь пошли еще дальше.В новом пакете помощи — ракеты GLSDB. Дальность этого оружия позволяет обстреливать Крым и другие приграничные регионы России. Американцы оставляют "на усмотрение Киева" возможные удары по полуострову.GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — малокалиберная бомба класса "земля — земля") — высокоточный боеприпас для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, разработанный компаниями Boeing и Saab Group в конце 2010-х. В боевых действиях оружие пока не применялось.Боеприпас представляет собой управляемую высокоточную авиабомбу GBU-39, оснащенную двигателем от реактивного снаряда. Боевая часть — фугасно-проникающая, масса — около 93 килограммов. Точность попадания — пять-восемь метров. Принцип действия прост. РСЗО под крутым углом отстреливает снаряд в сторону цели. После набора заданной высоты бомба отъединяется от реактивного двигателя и начинает планировать, корректируя курс с помощью спутниковой навигации.Если стандартный управляемый снаряд GMLTS от "Хаймарсов" летит на 70-80 километров максимум, то GLSDB — до 150 километров.Цель для ПВОБоеприпас занимает промежуточную нишу между управляемыми реактивными снарядами GMLRS и оперативно-тактическими ракетами ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. И самое главное: американцы могут произвести их в очень большом количестве. В конструкции используется реактивный двигатель от снаряда M26 c демилитаризованных кассетных боеприпасов к РСЗО. С авиабомбой GBU-39 он соединяется простым переходником. Стоимость единицы GLSDB — всего около 40 тысяч долларов. Для сравнения: один GMLRS обходится военному бюджету США в 170 тысяч долларов, а ОТР ATACMS — в миллион."Поставки таких бомб связаны прежде всего с нашей успешной контрбатарейной борьбой против установок HIMARS и MLRS, — считает военный эксперт Алексей Леонков. — Чтобы сберечь эти дорогостоящие системы, украинским войскам требуется отвезти их дальше от линии соприкосновения. Скорее всего, новыми бомбами будут бить по штабам ВС России и гражданским объектам. С таким боеприпасом мы раньше не сталкивались".Однако, по его словам, возможность борьбы с подобным оружием заложена в российские системы ПВО, например, в "Тор-М2". Также по ним способен работать "Панцирь-С1".Дальности стрельбы GLSDB хватит, чтобы достать из Волчанска на севере Харьковской области до Курска или из Херсона до Перекопского перешейка, связывающего Крым с Большой землей.С учетом низкой стоимости снарядов, а также солидных запасов комплектующих оружие представляет серьезную угрозу. Мощности головной части может не хватить для разрушения хорошо укрепленной линии обороны. Однако ее вполне достаточно, чтобы поражать слабо защищенные объекты.Первым делом самолетыРешение о начале поставок GLSDB вполне укладывается в американскую стратегию пошаговой эскалации: военная помощь Украине растет постепенно. В прошлом феврале, напомним, все начиналось с ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, а президент США Джо Байден публично заявлял, что передача Киеву западных танков приведет к третьей мировой войне. Прошло меньше года — НАТО уже отправляет ВСУ тяжелую бронетехнику и дальнобойные ракеты.Однако украинским властям и этого мало. Сразу после решения о танках представитель командования Воздушных сил страны Юрий Игнат начал выпрашивать истребители. По его словам, ВСУ необходимо минимум пять авиационных бригад по три эскадрильи в каждой. Это порядка 180 самолетов. Желаемая модель — американский F-16 Fighting Falcon.Эта машина — самый массовый в мире представитель четвертого поколения. Всего с 1975-го построили более 4600 единиц. Самолеты стоят на вооружении 25 стран и активно воюют по всему миру.F-16 создавали как относительно недорогой в изготовлении и простой в обслуживании в сравнении с истребителями предыдущих поколений — чем и продиктован интерес Киева к "боевому соколу".У блока НАТО много таких самолетов, однако решение о поставках пока не приняли. Газета Politico со ссылкой на чиновника Пентагона сообщает, что США хотят позволить это союзникам, однако сами посылать "птичек" не торопятся. Свою позицию они мотивировали "необходимостью сосредоточиться на более актуальных вопросах отправки техники и ПВО".Из союзников Пентагона по НАТО готовность отдать истребители пока выразили только Нидерланды. В составе их ВВС — достаточно ранние модификации F-16AM, представляющие собой доработанные F-16A с расширенной номенклатурой авиационных средств поражения. В том числе ракет "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM и широкого арсенала высокоточного оружия класса "воздух — земля".Вероятнее всего, вопрос о самолетах рассмотрят на февральской встрече министров обороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн.Конечно, поставки такой сложной техники, как современные истребители, — дело не одного месяца. На то, чтобы просто подготовить пилотов на базовом уровне, потребуется минимум полгода. К тому же на Украине отсутствует аэродромная инфраструктура для базирования этих самолетов.Возможно, на боевые задания они будут вылетать с польских авиабаз, что сделает эти объекты законными целями для российского оружия. Понимают ли это в Польше — вопрос риторический.

https://radiosputnik.ria.ru/20230202/pentagon-1849146825.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230203/makfol-1849527021.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230202/pentagon-1849167002.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230203/turtsiya-1849596554.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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