https://ria.ru/20230204/posrednichestvo-1849794679.html

Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена

Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена - РИА Новости, 04.02.2023

Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена

ОАЭ прилагают посреднические усилия между Россией и Украиной для снижения напряженности, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T23:06

2023-02-04T23:06

2023-02-04T23:07

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специальная военная операция на украине

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ДОХА, 4 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. ОАЭ прилагают посреднические усилия между Россией и Украиной для снижения напряженности, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Абу-Даби, комментируя новости о новом освобождении из плена российских военных. Ранее министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, некоторые из военных относятся к так называемой "чувствительной категории", их освободили благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Он напомнил, что Эмираты прилагают усилия для посредничества по договоренности в результате прошедшей в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге встречи президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна и президента Российской Федерации Владимира Путина. "С самого начала кризиса ОАЭ призывали к деэскалации и диалогу, поддерживали все дипломатические инициативы в этом отношении. ОАЭ твердо верят, что дипломатия остается единственным жизнеспособным способом положить конец кризису", - добавил эмиратский представитель.

https://ria.ru/20230204/plennye-1849738692.html

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в мире, оаэ, россия, украина