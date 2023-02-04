https://ria.ru/20230204/posrednichestvo-1849794679.html
Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена
Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена - РИА Новости, 04.02.2023
Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена
ОАЭ прилагают посреднические усилия между Россией и Украиной для снижения напряженности, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T23:06
2023-02-04T23:06
2023-02-04T23:07
в мире
оаэ
россия
украина
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849730653_0:22:1812:1041_1920x0_80_0_0_ff81bc57d1f9d31b1c12ac7739d60740.jpg
ДОХА, 4 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. ОАЭ прилагают посреднические усилия между Россией и Украиной для снижения напряженности, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Абу-Даби, комментируя новости о новом освобождении из плена российских военных. Ранее министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, некоторые из военных относятся к так называемой "чувствительной категории", их освободили благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Он напомнил, что Эмираты прилагают усилия для посредничества по договоренности в результате прошедшей в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге встречи президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна и президента Российской Федерации Владимира Путина. "С самого начала кризиса ОАЭ призывали к деэскалации и диалогу, поддерживали все дипломатические инициативы в этом отношении. ОАЭ твердо верят, что дипломатия остается единственным жизнеспособным способом положить конец кризису", - добавил эмиратский представитель.
https://ria.ru/20230204/plennye-1849738692.html
оаэ
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849730653_198:0:1614:1062_1920x0_80_0_0_dbb7f76feaa830e76ff7667c0b27f474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, россия, украина
В мире, ОАЭ, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
23:06 04.02.2023 (обновлено: 23:07 04.02.2023)
Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена
Источник: ОАЭ прилагают посреднические усилия по Украине для снижения напряженности
ДОХА, 4 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. ОАЭ прилагают посреднические усилия между Россией и Украиной для снижения напряженности, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Абу-Даби, комментируя новости о новом освобождении из плена российских военных.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, некоторые из военных относятся к так называемой "чувствительной категории", их освободили благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
"Посредничество между Россией и Украиной является продолжением усилий ОАЭ по укреплению основ глобального мира и стабильности для снижения напряженности и поиска дипломатических решений кризисов", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Эмираты прилагают усилия для посредничества по договоренности в результате прошедшей в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге
встречи президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна и президента Российской Федерации Владимира Путина
.
"С самого начала кризиса ОАЭ призывали к деэскалации и диалогу, поддерживали все дипломатические инициативы в этом отношении. ОАЭ твердо верят, что дипломатия остается единственным жизнеспособным способом положить конец кризису", - добавил эмиратский представитель.