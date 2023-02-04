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Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/posrednichestvo-1849794679.html
Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена
Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена - РИА Новости, 04.02.2023
Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена
ОАЭ прилагают посреднические усилия между Россией и Украиной для снижения напряженности, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T23:06
2023-02-04T23:07
в мире
оаэ
россия
украина
специальная военная операция на украине
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ДОХА, 4 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. ОАЭ прилагают посреднические усилия между Россией и Украиной для снижения напряженности, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Абу-Даби, комментируя новости о новом освобождении из плена российских военных. Ранее министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, некоторые из военных относятся к так называемой "чувствительной категории", их освободили благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Он напомнил, что Эмираты прилагают усилия для посредничества по договоренности в результате прошедшей в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге встречи президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна и президента Российской Федерации Владимира Путина. "С самого начала кризиса ОАЭ призывали к деэскалации и диалогу, поддерживали все дипломатические инициативы в этом отношении. ОАЭ твердо верят, что дипломатия остается единственным жизнеспособным способом положить конец кризису", - добавил эмиратский представитель.
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в мире, оаэ, россия, украина
В мире, ОАЭ, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
23:06 04.02.2023 (обновлено: 23:07 04.02.2023)
 
Источник в ОАЭ прокомментировал освобождение российских военных из плена

Источник: ОАЭ прилагают посреднические усилия по Украине для снижения напряженности

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкИз украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих
Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 4 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. ОАЭ прилагают посреднические усилия между Россией и Украиной для снижения напряженности, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Абу-Даби, комментируя новости о новом освобождении из плена российских военных.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, некоторые из военных относятся к так называемой "чувствительной категории", их освободили благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
"Посредничество между Россией и Украиной является продолжением усилий ОАЭ по укреплению основ глобального мира и стабильности для снижения напряженности и поиска дипломатических решений кризисов", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Эмираты прилагают усилия для посредничества по договоренности в результате прошедшей в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге встречи президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна и президента Российской Федерации Владимира Путина.
"С самого начала кризиса ОАЭ призывали к деэскалации и диалогу, поддерживали все дипломатические инициативы в этом отношении. ОАЭ твердо верят, что дипломатия остается единственным жизнеспособным способом положить конец кризису", - добавил эмиратский представитель.
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Вчера, 14:30Специальная военная операция на Украине
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