https://ria.ru/20230204/plennyy-1849710003.html
Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал, что командование не признает его пленным
Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал, что командование не признает его пленным - РИА Новости, 04.02.2023
Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал, что командование не признает его пленным
Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными узнал, что командование ВСУ отказывается признать его военнопленным. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:43
2023-02-04T10:43
2023-02-04T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
великобритания
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными узнал, что командование ВСУ отказывается признать его военнопленным. Как рассказала девушка пленного, в разговоре командир батальона, где служил солдат, заявил, что такой фамилии нет в его списках. Мищан содержится в одном из исправительных учреждений в ЛНР. "Все же хорошо, смотри — живой, здоровый и даже наел щеки", — рассказал ей пленный. По его словам, с ним и его бывшими сослуживцами обращаются гуманно. Мищан во время разговора с родными неоднократно указывал, что командование батальоном было организовано крайне плохо. Поэтому не стоит удивляться тому, что руководство не предпринимает никаких действий ради них. По словам военнопленного, он проходил подготовку в Великобритании, но она ему не помогла. Тринадцать украинских военных, подготовленных британскими инструкторами, сдались в первом же бою, рассказал он, заявив также, что в его подразделении не было современных пулеметов. Он уточнил, что у военных были лишь пулеметы Дегтярева 1933 года выпуска, у которых имелись проблемы с предохранителями и они могли выстрелить в самый неподходящий момент.Разговор организовали при содействии уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой.
https://ria.ru/20230204/rasstrel-1849686414.html
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Украинский военнопленный: "Все же хорошо, смотри живой, здоровый и даже наел щеки"
Украинский военнопленный, который находится в ЛНР, связался с родными и рассказал, что с ним обращаются гуманно. "Все же хорошо, смотри живой, здоровый и даже наел щеки", - сказал пленный. По его словам, командование батальоном было организовано плохо, а сам он проходил подготовку в Британии, но она ему не помогла.
2023-02-04T10:43
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PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, великобритания, виктория сердюкова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Великобритания, Виктория Сердюкова
10:43 04.02.2023 (обновлено: 12:13 04.02.2023)
Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал, что командование не признает его пленным
Находящийся в ЛНР солдат ВСУ Мищан узнал, что командование не признает его пленным
ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными узнал, что командование ВСУ отказывается признать его военнопленным.
Как рассказала девушка пленного, в разговоре командир батальона, где служил солдат, заявил, что такой фамилии нет в его списках.
"Говорю твою фамилию, а он говорит, что у нас нет такого. А я ему говорю: "Вы что?" — поделилась она.
Мищан содержится в одном из исправительных учреждений в ЛНР
.
"Все же хорошо, смотри — живой, здоровый и даже наел щеки", — рассказал ей пленный.
По его словам, с ним и его бывшими сослуживцами обращаются гуманно.
Мищан во время разговора с родными неоднократно указывал, что командование батальоном было организовано крайне плохо. Поэтому не стоит удивляться тому, что руководство не предпринимает никаких действий ради них.
"Кинули нас на позиции и ничем нам не помогали. Он к нам на позиции всего один раз приехал. Приехал, два часа побыл и уехал" — так описал Мищан поведение командира батальона на передовой.
По словам военнопленного, он проходил подготовку в Великобритании, но она ему не помогла. Тринадцать украинских военных, подготовленных британскими инструкторами, сдались в первом же бою, рассказал он, заявив также, что в его подразделении не было современных пулеметов. Он уточнил, что у военных были лишь пулеметы Дегтярева 1933 года выпуска, у которых имелись проблемы с предохранителями и они могли выстрелить в самый неподходящий момент.
Разговор организовали при содействии уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой.