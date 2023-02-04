https://ria.ru/20230204/plennyy-1849710003.html

Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал, что командование не признает его пленным

Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал, что командование не признает его пленным - РИА Новости, 04.02.2023

Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал, что командование не признает его пленным

Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными узнал, что командование ВСУ отказывается признать его военнопленным. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:43

2023-02-04T10:43

2023-02-04T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

великобритания

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными узнал, что командование ВСУ отказывается признать его военнопленным. Как рассказала девушка пленного, в разговоре командир батальона, где служил солдат, заявил, что такой фамилии нет в его списках. Мищан содержится в одном из исправительных учреждений в ЛНР. "Все же хорошо, смотри — живой, здоровый и даже наел щеки", — рассказал ей пленный. По его словам, с ним и его бывшими сослуживцами обращаются гуманно. Мищан во время разговора с родными неоднократно указывал, что командование батальоном было организовано крайне плохо. Поэтому не стоит удивляться тому, что руководство не предпринимает никаких действий ради них. По словам военнопленного, он проходил подготовку в Великобритании, но она ему не помогла. Тринадцать украинских военных, подготовленных британскими инструкторами, сдались в первом же бою, рассказал он, заявив также, что в его подразделении не было современных пулеметов. Он уточнил, что у военных были лишь пулеметы Дегтярева 1933 года выпуска, у которых имелись проблемы с предохранителями и они могли выстрелить в самый неподходящий момент.Разговор организовали при содействии уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой.

https://ria.ru/20230204/rasstrel-1849686414.html

https://ria.ru/20230204/snigirevka-1849684554.html

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великобритания

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский военнопленный: "Все же хорошо, смотри живой, здоровый и даже наел щеки" Украинский военнопленный, который находится в ЛНР, связался с родными и рассказал, что с ним обращаются гуманно. "Все же хорошо, смотри живой, здоровый и даже наел щеки", - сказал пленный. По его словам, командование батальоном было организовано плохо, а сам он проходил подготовку в Британии, но она ему не помогла. 2023-02-04T10:43 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, великобритания, виктория сердюкова