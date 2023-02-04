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Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/plennye-1849722623.html
Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных
Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных - РИА Новости, 04.02.2023
Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных
Минобороны России опубликовало кадры возвращения на родину с территории Украины 63 российских военнослужащих. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:27
2023-02-04T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры возвращения на родину с территории Украины 63 российских военнослужащих. Ранее ведомство сообщало, что в результате сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Отмечалось, что в настоящее время все они находятся на территории РФ На кадрах ведомства - прибытие военнослужащих, встреча с принимающей стороной, обеспечение возвратившихся теплой одеждой, обувью, едой. "С возвращением, мужики!", - приветствовали их. Вернувшиеся в свою очередь поблагодарили за их вызволение.
https://ria.ru/20230204/plennyy-1849710003.html
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россия
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
видео по возвращению российских военнослужащих из плена 4.02.2023г.
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
12:27 04.02.2023 (обновлено: 13:06 04.02.2023)
 
Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных

Минобороны показало кадры возвращения на родину 63 российских военнослужащих

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры возвращения на родину с территории Украины 63 российских военнослужащих.
Ранее ведомство сообщало, что в результате сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Отмечалось, что в настоящее время все они находятся на территории РФ
Украинский военнопленный: Все же хорошо, смотри живой, здоровый и даже наел щеки - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 10:43Специальная военная операция на Украине
Находящийся в ЛНР боец ВСУ узнал, что командование не признает его пленным
На кадрах ведомства - прибытие военнослужащих, встреча с принимающей стороной, обеспечение возвратившихся теплой одеждой, обувью, едой.
"С возвращением, мужики!", - приветствовали их. Вернувшиеся в свою очередь поблагодарили за их вызволение.
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 10:53
Обмен российских пленных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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