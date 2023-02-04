https://ria.ru/20230204/plennye-1849722623.html

Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных

Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных - РИА Новости, 04.02.2023

Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных

Минобороны России опубликовало кадры возвращения на родину с территории Украины 63 российских военнослужащих. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:27

2023-02-04T12:27

2023-02-04T13:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры возвращения на родину с территории Украины 63 российских военнослужащих. Ранее ведомство сообщало, что в результате сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Отмечалось, что в настоящее время все они находятся на территории РФ На кадрах ведомства - прибытие военнослужащих, встреча с принимающей стороной, обеспечение возвратившихся теплой одеждой, обувью, едой. "С возвращением, мужики!", - приветствовали их. Вернувшиеся в свою очередь поблагодарили за их вызволение.

https://ria.ru/20230204/plennyy-1849710003.html

https://ria.ru/20230204/plennye-1849710755.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие видео по возвращению российских военнослужащих из плена 4.02.2023г. 2023-02-04T12:27 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина