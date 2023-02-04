https://ria.ru/20230204/plennye-1849722623.html
Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных
Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных - РИА Новости, 04.02.2023
Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных
Минобороны России опубликовало кадры возвращения на родину с территории Украины 63 российских военнослужащих. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:27
2023-02-04T12:27
2023-02-04T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры возвращения на родину с территории Украины 63 российских военнослужащих. Ранее ведомство сообщало, что в результате сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Отмечалось, что в настоящее время все они находятся на территории РФ На кадрах ведомства - прибытие военнослужащих, встреча с принимающей стороной, обеспечение возвратившихся теплой одеждой, обувью, едой. "С возвращением, мужики!", - приветствовали их. Вернувшиеся в свою очередь поблагодарили за их вызволение.
https://ria.ru/20230204/plennyy-1849710003.html
https://ria.ru/20230204/plennye-1849710755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
видео по возвращению российских военнослужащих из плена 4.02.2023г.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
12:27 04.02.2023 (обновлено: 13:06 04.02.2023)
Минобороны показало кадры возвращения 63 российских военных
Минобороны показало кадры возвращения на родину 63 российских военнослужащих