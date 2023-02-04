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Обмен российских пленных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ - РИА Новости, 04.02.2023
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Обмен российских пленных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ
Обмен российских пленных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ - РИА Новости, 04.02.2023
Обмен российских пленных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ
В состав группы из 63 освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:53
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безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В состав группы из 63 освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в субботу в Минобороны России. "В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов", — сообщили в российском ведомстве.
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безопасность, россия, украина
Безопасность, Россия, Украина
10:53 04.02.2023 (обновлено: 16:05 04.02.2023)
 
Обмен российских пленных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ

Минобороны: обмен группы российских военных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В состав группы из 63 освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в субботу в Минобороны России.
"В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов", — сообщили в российском ведомстве.
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