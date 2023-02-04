https://ria.ru/20230204/plennye-1849710755.html

Обмен российских пленных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ

Обмен российских пленных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ - РИА Новости, 04.02.2023

Обмен российских пленных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ

В состав группы из 63 освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:53

2023-02-04T10:53

2023-02-04T16:05

безопасность

россия

украина

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В состав группы из 63 освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в субботу в Минобороны России. "В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов", — сообщили в российском ведомстве.

https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849416856.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина