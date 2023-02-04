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Венгрия продолжит перерабатывать российскую нефть после 5 февраля - РИА Новости, 04.02.2023
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Венгрия продолжит перерабатывать российскую нефть после 5 февраля
Венгрия продолжит перерабатывать российскую нефть после 5 февраля - РИА Новости, 04.02.2023
Венгрия продолжит перерабатывать российскую нефть после 5 февраля
Венгрия ранее добилась исключения из санкций против российских нефтепродуктов и поэтому после вступления ограничений в силу 5 февраля по-прежнему сможет... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:50
2023-02-04T13:50
венгрия
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
в мире
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БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Венгрия ранее добилась исключения из санкций против российских нефтепродуктов и поэтому после вступления ограничений в силу 5 февраля по-прежнему сможет перерабатывать российскую нефть внутри страны, однако в долгосрочной перспективе последствия новых антироссийских санкций могут сказаться и на Венгрии, завили в министерстве энергетики страны. "Как известно, правительство для Венгрии добилось временного исключения из санкций поставок нефти, поступающей по трубопроводу, поэтому в дальнейшем по-прежнему можно будет перерабатывать и распределять внутри страны продукты российского происхождения, однако торговать с другими странами возможно только продукцией нероссийского происхождения", - говорится в опубликованном заявлении министерства. В минэнерго объяснили, что после вступления в силу ограничений на российские нефтепродукты 5 февраля с дочернего НПЗ венгерской компании MOL в Братиславе экспортировать в другие страны, в том числе в Венгрию, можно будет только нефтепродукты из нефти нероссийского происхождения. Компания ранее сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%. "Однако в долгосрочной перспективе последствия новых санкционных ограничений, которые сейчас вступают в силу, могут сказаться и на Венгрии. Для стабильного снабжения Венгрии топливом необходим импорт, поэтому рост цен на топливо в Европе из-за санкций может затронуть и Венгрию", - отметили в министерстве. Ранее ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230131/rossiya-1848618473.html
https://ria.ru/20230203/vengriya-1849412347.html
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венгрия, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, В мире
13:50 04.02.2023
 
Венгрия продолжит перерабатывать российскую нефть после 5 февраля

Венгрия продолжит перерабатывать российскую нефть после вступления в силу ограничений ЕС

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента в Будапеште
Здание венгерского парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Здание венгерского парламента в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Венгрия ранее добилась исключения из санкций против российских нефтепродуктов и поэтому после вступления ограничений в силу 5 февраля по-прежнему сможет перерабатывать российскую нефть внутри страны, однако в долгосрочной перспективе последствия новых антироссийских санкций могут сказаться и на Венгрии, завили в министерстве энергетики страны.
"Как известно, правительство для Венгрии добилось временного исключения из санкций поставок нефти, поступающей по трубопроводу, поэтому в дальнейшем по-прежнему можно будет перерабатывать и распределять внутри страны продукты российского происхождения, однако торговать с другими странами возможно только продукцией нероссийского происхождения", - говорится в опубликованном заявлении министерства.
В минэнерго объяснили, что после вступления в силу ограничений на российские нефтепродукты 5 февраля с дочернего НПЗ венгерской компании MOL в Братиславе экспортировать в другие страны, в том числе в Венгрию, можно будет только нефтепродукты из нефти нероссийского происхождения. Компания ранее сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%.
"Однако в долгосрочной перспективе последствия новых санкционных ограничений, которые сейчас вступают в силу, могут сказаться и на Венгрии. Для стабильного снабжения Венгрии топливом необходим импорт, поэтому рост цен на топливо в Европе из-за санкций может затронуть и Венгрию", - отметили в министерстве.
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Ранее ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны.
В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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