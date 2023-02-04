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Эксперт назвал замороженный конфликт реалистичным сценарием на Украине - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/peremirie-1849755785.html
Эксперт назвал замороженный конфликт реалистичным сценарием на Украине
Эксперт назвал замороженный конфликт реалистичным сценарием на Украине - РИА Новости, 04.02.2023
Эксперт назвал замороженный конфликт реалистичным сценарием на Украине
Реалистичным сценарием на Украине может стать перемирие на каком-то этапе и переход к замороженному конфликту без его урегулирования, считает замдиректора... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:53
2023-02-04T16:53
специальная военная операция на украине
украинская православная церковь
украина
россия
европа
нато
в мире
донбасс
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ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Реалистичным сценарием на Украине может стать перемирие на каком-то этапе и переход к замороженному конфликту без его урегулирования, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, идеальным сценарием победы для России было бы не только обеспечение безопасности новых российских регионов и максимальное отодвигание от них линии фронта, но и нанесение Украине такого военного поражения, после которого она будет вынуждена выполнить требование по демилитаризации, то есть ограничить военное сотрудничество с США и НАТО, а также выполнить требования по обеспечению прав русскоязычного населения, вернуть статус русского языка, "развернуть вспять политику дерусификации, которая сейчас полным ходом идет на Украине", вернуть статус Украинской православной церкви. Однако Суслов отметил, что этот идеальный вариант кажется ему маловероятным в обозримой перспективе, потому что для Запада он будет означать поражение со всеми тяжелыми последствиями, и чтобы не допустить подобного сценария, Западу придется пойти "уже на прямую горячую войну против России, которая, конечно же, неизбежно станет ядерной". "Поэтому, более реалистичный сценарий, на мой взгляд, это перемирие на каком-то этапе и переход к замороженному конфликту без его урегулирования. Условно, по корейскому сценарию. Это теоретически позволит обеим сторонам заявить, пускай о не полной, но победе. Для Запада победа будет выражаться в сохранении прозападной, существенно милитаризованной Украины, пускай с существенно уменьшенной территорией. А для России - это приобретение Донбасса и юга Украины и обеспечения их безопасности", - сказал Суслов в Ереване в ходе международного круглого стола-обсуждения на тему "Армения и глобальное противостояние Россия-Запад: итоги 2022 года". По его словам, это будет очень несовершенный и нестабильный мир, скорее не мир, а длительное перемирие. "Ни одна из сторон не будет удовлетворена, ни одна из сторон не будет чувствовать себя в безопасности. Но, я бы сказал, что это лучше все-таки, чем ядерная война. Поскольку ставки для обеих сторон подняты до максимально высокого уровня, второй вероятный сценарий - это просто ядерная война между Россией и Западом", - заявил эксперт. Он считает, что даже после того, как конфликт тем или иным способом завершится, гибридная война России и Запада продолжится, санкции будут сохранены, военная конфронтация в Европе, гонка вооружений по линии соприкосновения Россия-НАТО будут нарастать, произойдет окончательный развал системы контроля над ядерными вооружениями, продолжится острая враждебность в отношениях не только Россия-США, Россия-НАТО, но и в отношениях Россия-Европейский союз, включая Германию и Францию. "Торговые, экономические и социальные отношения между Россией и Западом продолжат сжиматься как шагреневая кожа. Энергетические отношения, культурные отношения не будут восстановлены. Новый "железной занавес" в Европе надолго. Это новая реальность", - отметил эксперт. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. Круглый стол был организован Аналитическим центр стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.
https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html
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украинская православная церковь, украина, россия, европа, нато, в мире, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Украинская православная церковь, Украина, Россия, Европа, НАТО, В мире, Донбасс
16:53 04.02.2023
 
Эксперт назвал замороженный конфликт реалистичным сценарием на Украине

Политолог Суслов назвал перемирие без урегулирования реалистичным сценарием на Украине

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-80 вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Экипаж танка Т-80 вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экипаж танка Т-80 вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Реалистичным сценарием на Украине может стать перемирие на каком-то этапе и переход к замороженному конфликту без его урегулирования, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
По его словам, идеальным сценарием победы для России было бы не только обеспечение безопасности новых российских регионов и максимальное отодвигание от них линии фронта, но и нанесение Украине такого военного поражения, после которого она будет вынуждена выполнить требование по демилитаризации, то есть ограничить военное сотрудничество с США и НАТО, а также выполнить требования по обеспечению прав русскоязычного населения, вернуть статус русского языка, "развернуть вспять политику дерусификации, которая сейчас полным ходом идет на Украине", вернуть статус Украинской православной церкви.
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Однако Суслов отметил, что этот идеальный вариант кажется ему маловероятным в обозримой перспективе, потому что для Запада он будет означать поражение со всеми тяжелыми последствиями, и чтобы не допустить подобного сценария, Западу придется пойти "уже на прямую горячую войну против России, которая, конечно же, неизбежно станет ядерной".
"Поэтому, более реалистичный сценарий, на мой взгляд, это перемирие на каком-то этапе и переход к замороженному конфликту без его урегулирования. Условно, по корейскому сценарию. Это теоретически позволит обеим сторонам заявить, пускай о не полной, но победе. Для Запада победа будет выражаться в сохранении прозападной, существенно милитаризованной Украины, пускай с существенно уменьшенной территорией. А для России - это приобретение Донбасса и юга Украины и обеспечения их безопасности", - сказал Суслов в Ереване в ходе международного круглого стола-обсуждения на тему "Армения и глобальное противостояние Россия-Запад: итоги 2022 года".
По его словам, это будет очень несовершенный и нестабильный мир, скорее не мир, а длительное перемирие. "Ни одна из сторон не будет удовлетворена, ни одна из сторон не будет чувствовать себя в безопасности. Но, я бы сказал, что это лучше все-таки, чем ядерная война. Поскольку ставки для обеих сторон подняты до максимально высокого уровня, второй вероятный сценарий - это просто ядерная война между Россией и Западом", - заявил эксперт.
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Он считает, что даже после того, как конфликт тем или иным способом завершится, гибридная война России и Запада продолжится, санкции будут сохранены, военная конфронтация в Европе, гонка вооружений по линии соприкосновения Россия-НАТО будут нарастать, произойдет окончательный развал системы контроля над ядерными вооружениями, продолжится острая враждебность в отношениях не только Россия-США, Россия-НАТО, но и в отношениях Россия-Европейский союз, включая Германию и Францию. "Торговые, экономические и социальные отношения между Россией и Западом продолжат сжиматься как шагреневая кожа. Энергетические отношения, культурные отношения не будут восстановлены. Новый "железной занавес" в Европе надолго. Это новая реальность", - отметил эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.
Круглый стол был организован Аналитическим центр стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинская православная церковьУкраинаРоссияЕвропаНАТОВ миреДонбасс
 
 
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