https://ria.ru/20230204/pegov-1849680965.html

СК возбудит дело из-за решения генпрокуратуры Украины против Пегова

СК возбудит дело из-за решения генпрокуратуры Украины против Пегова - РИА Новости, 04.02.2023

СК возбудит дело из-за решения генпрокуратуры Украины против Пегова

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным решением генпрокуратуры Украины о... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T01:25

2023-02-04T01:25

2023-02-04T01:25

россия

украина

донбасс

семен пегов

александр бастрыкин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным решением генпрокуратуры Украины о предъявлении обвинения военкору проекта WarGonzo Семену Пегову, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Генпрокуратура Украины ранее заочно обвинила Пегова в "оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников". "Председатель Следственного комитета России Бастрыкин... поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины в связи с незаконным принятием решения о предъявлении основателю одного из телеграм-каналов Семену Пегову обвинения в создании "пропагандистских материалов на военную тематику", - говорится в сообщении. Добавляется, что следствие установит конкретных должностных лиц генпрокуратуры Украины, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин наградил Пегова орденом Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга" после ранения, полученного журналистом в Донбассе в октябре. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230203/boepripas-1849496295.html

https://ria.ru/20230126/opoznanie-1847567510.html

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россия, украина, донбасс, семен пегов, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф