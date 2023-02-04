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В МВД рассказали о получении российских паспортов жителями новых регионов - РИА Новости, 04.02.2023
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В МВД рассказали о получении российских паспортов жителями новых регионов
В МВД рассказали о получении российских паспортов жителями новых регионов - РИА Новости, 04.02.2023
В МВД рассказали о получении российских паспортов жителями новых регионов
Более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения субъектов в состав страны, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T04:23
2023-02-04T04:28
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения субъектов в состав страны, сообщили РИА Новости в МВД РФ. В ведомстве отметили, что с 2019 года в гражданство РФ принято более 1,4 миллиона граждан Украины, из них в гуманитарных целях - почти 1,2 миллиона человек. В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ после вхождения субъектов в состав России. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем - 5 октября - Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, валентина казакова
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Валентина Казакова
04:23 04.02.2023 (обновлено: 04:28 04.02.2023)
 
В МВД рассказали о получении российских паспортов жителями новых регионов

Восемь тысяч жителей новых регионов ежедневно подают заявления для получения паспорта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения субъектов в состав страны, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
"После вхождения в состав Российской Федерации новых регионов ежедневно с заявлениями о выдаче паспорта гражданина РФ обращается более 8 тысяч человек", - говорится в ответе МВД России на запрос агентства.
В ведомстве отметили, что с 2019 года в гражданство РФ принято более 1,4 миллиона граждан Украины, из них в гуманитарных целях - почти 1,2 миллиона человек.
В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ после вхождения субъектов в состав России.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем - 5 октября - Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 16:36
На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВалентина Казакова
 
 
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