https://ria.ru/20230204/pasport-1849685968.html

В МВД рассказали о получении российских паспортов жителями новых регионов

В МВД рассказали о получении российских паспортов жителями новых регионов - РИА Новости, 04.02.2023

В МВД рассказали о получении российских паспортов жителями новых регионов

Более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения субъектов в состав страны, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T04:23

2023-02-04T04:23

2023-02-04T04:28

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

валентина казакова

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения субъектов в состав страны, сообщили РИА Новости в МВД РФ. В ведомстве отметили, что с 2019 года в гражданство РФ принято более 1,4 миллиона граждан Украины, из них в гуманитарных целях - почти 1,2 миллиона человек. В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ после вхождения субъектов в состав России. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем - 5 октября - Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230128/kuban-1848106160.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, валентина казакова