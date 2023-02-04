Вандалы осквернили памятник Воинам-освободителям в Харькове
KharkivToday: вандалы обмазали памятник Воинам-освободителям в Харькове краской
© AP Photo / Bernat ArmangueНа одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
На одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вандалы осквернили в Харькове памятник Воинам-освободителям, обмазав монумент красной и черной краской и нарисовав на нем символику националистического полка "Азов"*, сообщает в субботу украинское издание KharkivToday.
"Неизвестные закрасили серп и молот на монументе у памятника Воинам-освободителям в Харькове. Гранитная стелла расположена на углу проспекта Науки и улицы 23 Августа", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков обратился к местным властям с запросом демонтировать памятник.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.