https://ria.ru/20230204/pamyatnik-1849791874.html

Вандалы осквернили памятник Воинам-освободителям в Харькове

Вандалы осквернили памятник Воинам-освободителям в Харькове - РИА Новости, 04.02.2023

Вандалы осквернили памятник Воинам-освободителям в Харькове

Вандалы осквернили в Харькове памятник Воинам-освободителям, обмазав монумент красной и черной краской и нарисовав на нем символику националистического полка... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T22:27

2023-02-04T22:27

2023-02-04T22:27

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вандалы осквернили в Харькове памятник Воинам-освободителям, обмазав монумент красной и черной краской и нарисовав на нем символику националистического полка "Азов"*, сообщает в субботу украинское издание KharkivToday. Также отмечается, что соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков обратился к местным властям с запросом демонтировать памятник. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230108/pamyatniki-1843462325.html

харьков

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, россия, украина, сергей лавров