16:33 04.02.2023 (обновлено: 18:01 04.02.2023)
"Капкан сжимается". В Киеве заговорили о скорой отставке Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин предрек отставку Зеленского после ухода Байдена
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит отставка из-за существенного ослабления позиций Демократической партии и главы Белого дома Джо Байдена в США, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
По мнению эксперта, психическое и физическое здоровье американского президента ухудшается с каждым днем. Кроме того, его сын Хантер погряз в коррупционных скандалах, которые подрывают имидж главы государства и его фракции.
Неформальный лидер Республиканской партии Дональд Трамп, напротив, постепенно набирает авторитет и вытесняет представителей Байдена из конгресса, готовя почву для прихода к власти на предстоящих выборах в США, отметил бывший советник Кучмы.
По мнению специалиста, это тревожный знак для нынешних украинских властей, которые могут лишиться поддержки в случае успеха республиканцев на выборах.
"Зеленский находится фактически в капкане. И (Андрей. — Прим. ред.) Ермак, и он, и вся эта группа. Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничего не поможет", — считает он.
Эксперт убежден, что против украинского лидера в скором времени может начаться процедура импичмента, если он не согласится добровольно уйти в отставку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных деятелей, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
30 января, 19:18На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент