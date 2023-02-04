https://ria.ru/20230204/otstavka-1849753914.html

"Капкан сжимается". В Киеве заговорили о скорой отставке Зеленского

"Капкан сжимается". В Киеве заговорили о скорой отставке Зеленского - РИА Новости, 04.02.2023

"Капкан сжимается". В Киеве заговорили о скорой отставке Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит отставка из-за существенного ослабления позиций Демократической партии и главы Белого дома Джо Байдена в США,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T16:33

2023-02-04T16:33

2023-02-04T18:01

политика

украина

сша

россия

владимир зеленский

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит отставка из-за существенного ослабления позиций Демократической партии и главы Белого дома Джо Байдена в США, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По мнению эксперта, психическое и физическое здоровье американского президента ухудшается с каждым днем. Кроме того, его сын Хантер погряз в коррупционных скандалах, которые подрывают имидж главы государства и его фракции.Неформальный лидер Республиканской партии Дональд Трамп, напротив, постепенно набирает авторитет и вытесняет представителей Байдена из конгресса, готовя почву для прихода к власти на предстоящих выборах в США, отметил бывший советник Кучмы.Трамп озвучил в январе свою позицию по конфликту на Украине: он выступил против поставок оружия ВСУ и предложил сконцентрировать усилия американского руководства на дипломатическом поле для завершения противостояния с Россией, напомнил Соскин.По мнению специалиста, это тревожный знак для нынешних украинских властей, которые могут лишиться поддержки в случае успеха республиканцев на выборах.Эксперт убежден, что против украинского лидера в скором времени может начаться процедура импичмента, если он не согласится добровольно уйти в отставку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных деятелей, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849335844.html

https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848513257.html

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политика, украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины