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Врач из ЛНР рассказал о росте числа раненых при украинских обстрелах

Врач из ЛНР рассказал о росте числа раненых при украинских обстрелах - РИА Новости, 04.02.2023

Врач из ЛНР рассказал о росте числа раненых при украинских обстрелах

Заместитель главного врача одной из больниц в ЛНР рассказал РИА Новости, что стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за украинских обстрелов,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T06:18

2023-02-04T06:18

2023-02-04T06:29

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Заместитель главного врача одной из больниц в ЛНР рассказал РИА Новости, что стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за украинских обстрелов, при этом пострадавшие говорят, что не слышали "прилётов" и не успевали спрятаться. "Сейчас раненых стало поступать намного больше, это мирные граждане, которые получают осколочные ранения в результате артиллерийских бомбёжек ", - пояснил медик. Он подчеркнул, что поступившие больные не слышали артиллерийских разрывов. "Многие говорят о том, что они не слышат взрывов, не слышат прилетов, для них полная неожиданность получить осколочное ранение", - говорит собеседник агентства.

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в мире