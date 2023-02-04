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Врач из ЛНР рассказал о росте числа раненых при украинских обстрелах - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Врач из ЛНР рассказал о росте числа раненых при украинских обстрелах
Врач из ЛНР рассказал о росте числа раненых при украинских обстрелах - РИА Новости, 04.02.2023
Врач из ЛНР рассказал о росте числа раненых при украинских обстрелах
Заместитель главного врача одной из больниц в ЛНР рассказал РИА Новости, что стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за украинских обстрелов,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T06:18
2023-02-04T06:29
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Заместитель главного врача одной из больниц в ЛНР рассказал РИА Новости, что стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за украинских обстрелов, при этом пострадавшие говорят, что не слышали "прилётов" и не успевали спрятаться. "Сейчас раненых стало поступать намного больше, это мирные граждане, которые получают осколочные ранения в результате артиллерийских бомбёжек ", - пояснил медик. Он подчеркнул, что поступившие больные не слышали артиллерийских разрывов. "Многие говорят о том, что они не слышат взрывов, не слышат прилетов, для них полная неожиданность получить осколочное ранение", - говорит собеседник агентства.
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
06:18 04.02.2023 (обновлено: 06:29 04.02.2023)
 
Врач из ЛНР рассказал о росте числа раненых при украинских обстрелах

Врач из больницы в ЛНР рассказал о росте раненых из-за украинских обстрелов

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины территории ЛНР
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины территории ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Заместитель главного врача одной из больниц в ЛНР рассказал РИА Новости, что стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за украинских обстрелов, при этом пострадавшие говорят, что не слышали "прилётов" и не успевали спрятаться.
"Сейчас раненых стало поступать намного больше, это мирные граждане, которые получают осколочные ранения в результате артиллерийских бомбёжек ", - пояснил медик.
Он подчеркнул, что поступившие больные не слышали артиллерийских разрывов. "Многие говорят о том, что они не слышат взрывов, не слышат прилетов, для них полная неожиданность получить осколочное ранение", - говорит собеседник агентства.
 
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