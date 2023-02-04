https://ria.ru/20230204/obstrel-1849787385.html

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска в 20.15 обстреляли Макеевку, выпустив три ракеты из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T21:25

2023-02-04T21:25

2023-02-04T21:25

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 обстреляли Макеевку, выпустив три ракеты из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины