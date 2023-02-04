https://ria.ru/20230204/obstrel-1849787385.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска в 20.15 обстреляли Макеевку, выпустив три ракеты из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T21:25
2023-02-04T21:25
2023-02-04T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_502c3dfe6293f94a58b385828389deb0.jpg
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 обстреляли Макеевку, выпустив три ракеты из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html
макеевка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed54f0579e74887c2af60e0a167dc68c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО