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Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/obstrel-1849787385.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска в 20.15 обстреляли Макеевку, выпустив три ракеты из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T21:25
2023-02-04T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 обстреляли Макеевку, выпустив три ракеты из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
21:25 04.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 обстреляли Макеевку, выпустив три ракеты из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 19:29Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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