Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили десять снарядов по трем населенным пунктам в ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, три снаряда калибром 155 миллиметров по Минеральному и четыре снаряда того же калибра по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19:10 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19:15 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19:15 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.