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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за пять минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, три снаряда калибром 155 миллиметров по Минеральному и четыре снаряда РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T19:59

2023-02-04T19:59

2023-02-04T19:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

авдеевка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, три снаряда калибром 155 миллиметров по Минеральному и четыре снаряда того же калибра по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19:10 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19:15 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19:15 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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ясиноватая

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, ясиноватая, авдеевка, нато, сцкк, видео