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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 17.00 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:33
2023-02-04T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
18:33 04.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили еще шесть натовских снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома в Донецке, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ
Окно жилого дома в Донецке, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома в Донецке, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Дачное – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

Сотрудник СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
1 из 12

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

Мужчины заклеивают окна пленкой, поврежденные в результате обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
2 из 12

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

Разрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
3 из 12

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

Женщина убирается в здании после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
4 из 12

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

Женщина убирает осколки после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
5 из 12

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
6 из 12

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
7 из 12

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Последствия обстрела Иловайска.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
8 из 12

Последствия обстрела Иловайска.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
9 из 12

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

Электрики восстанавливают линию электропередачи после обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
10 из 12

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
11 из 12

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

Женщина убирает осколки стекла в одном из зданий после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
12 из 12

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 12

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 12

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 12

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 12

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 12

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 12

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 12

Последствия обстрела Иловайска.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 12

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 12

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
11 из 12

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
12 из 12

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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