https://ria.ru/20230124/ilovaysk-1847029142.html

Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск

Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск - РИА Новости, 24.01.2023

Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск

Украинские войска на рассвете обстреляли Иловайск в ДНР из реактивных систем залпового огня. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:36

2023-01-24T13:36

2023-01-24T13:48

фото

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

иловайск

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Украинские войска на рассвете обстреляли Иловайск в ДНР из реактивных систем залпового огня. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.

иловайск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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