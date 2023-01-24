Рейтинг@Mail.ru
Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ilovaysk-1847029142.html
Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск
Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск - РИА Новости, 24.01.2023
Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск
Украинские войска на рассвете обстреляли Иловайск в ДНР из реактивных систем залпового огня. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:36
2023-01-24T13:48
фото
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
иловайск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847026442_0:0:3043:1712_1920x0_80_0_0_1046b532a30cea0b86ada925707e9bad.jpg
Украинские войска на рассвете обстреляли Иловайск в ДНР из реактивных систем залпового огня. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
иловайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847026442_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38c097b291939e37c64b9475fdb26634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, ситуация в днр и лнр, иловайск
Фото, Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Иловайск
13:36 24.01.2023 (обновлено: 13:48 24.01.2023)
 

Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск

Читать ria.ru в
Украинские войска на рассвете обстреляли Иловайск в ДНР из реактивных систем залпового огня. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

Сотрудник СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
1 из 12

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

Мужчины заклеивают окна пленкой, поврежденные в результате обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
2 из 12

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

Разрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
3 из 12

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

Женщина убирается в здании после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
4 из 12

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

Женщина убирает осколки после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
5 из 12

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
6 из 12

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
7 из 12

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Последствия обстрела Иловайска.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
8 из 12

Последствия обстрела Иловайска.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
9 из 12

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

Электрики восстанавливают линию электропередачи после обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
10 из 12

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
11 из 12

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

Женщина убирает осколки стекла в одном из зданий после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
12 из 12

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоСитуация в ДНР и ЛНРИловайск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала