Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск
ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.
ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.
По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.
По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.
Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.
Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.
В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.
В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.
Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.
Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.
При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.
При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.
Повреждена железнодорожная инфраструктура.
Последствия обстрела Иловайска.
Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.
Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.
Восстановление линии электропередачи в Иловайске.
Восстановление линии электропередачи в Иловайске.
Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.
Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.
С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.
С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.