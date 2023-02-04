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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 14.05 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:34
2023-02-04T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 13.20 представительство зафиксировало обстрел поселка Карло-Марксово. По нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 14.10 представительство зафиксировало обстрелы центрального района Горловки и Червоногвардейского района Макеевки. Украинские войска выпустили по ним 11 снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849733539.html
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
14:34 04.02.2023 (обновлено: 14:35 04.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре натовских снаряда

© Фото : МЧС ДНР/TelegramОбрушение перекрытия в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Обрушение перекрытия в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : МЧС ДНР/Telegram
Обрушение перекрытия в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 - населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Кроме того, в 13.20 представительство зафиксировало обстрел поселка Карло-Марксово. По нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
В 14.10 представительство зафиксировало обстрелы центрального района Горловки и Червоногвардейского района Макеевки. Украинские войска выпустили по ним 11 снарядов калибром 155 миллиметров.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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