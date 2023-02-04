https://ria.ru/20230204/obstrel-1849738999.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 14.05 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:34

2023-02-04T14:34

2023-02-04T14:35

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 13.20 представительство зафиксировало обстрел поселка Карло-Марксово. По нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 14.10 представительство зафиксировало обстрелы центрального района Горловки и Червоногвардейского района Макеевки. Украинские войска выпустили по ним 11 снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230204/donetsk-1849733539.html

https://ria.ru/20230204/donbass-1849694866.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато