https://ria.ru/20230204/obstrel-1849738999.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 14.05 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:34
2023-02-04T14:34
2023-02-04T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 13.20 представительство зафиксировало обстрел поселка Карло-Марксово. По нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 14.10 представительство зафиксировало обстрелы центрального района Горловки и Червоногвардейского района Макеевки. Украинские войска выпустили по ним 11 снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849733539.html
https://ria.ru/20230204/donbass-1849694866.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
14:34 04.02.2023 (обновлено: 14:35 04.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре натовских снаряда