https://ria.ru/20230204/oborot-1849722371.html

Правительство изменило правила оборота лекарств и биомедицинских продуктов

Правительство изменило правила оборота лекарств и биомедицинских продуктов - РИА Новости, 04.02.2023

Правительство изменило правила оборота лекарств и биомедицинских продуктов

Правительство РФ одобрило изменения в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "О биомедицинских клеточных продуктах", сообщается на сайте... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:26

2023-02-04T12:26

2023-02-04T12:26

здоровье - общество

россия

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839363951_606:172:3077:1562_1920x0_80_0_0_031c2e899c26264bd73116c01bdc1733.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило изменения в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "О биомедицинских клеточных продуктах", сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и Федеральный закон "О биомедицинских клеточных продуктах" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект направлен на исключение правовой неопределенности, состоящей в двойственности регулирования медицинской продукции, одновременно соответствующей определениям биомедицинского клеточного продукта, и продукции, подлежащей регистрации в соответствии с правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными решением совета Евразийской экономической комиссии.

https://ria.ru/20230130/lekarstva-1848326202.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, правительство рф