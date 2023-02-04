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Правительство изменило правила оборота лекарств и биомедицинских продуктов
Правительство изменило правила оборота лекарств и биомедицинских продуктов - РИА Новости, 04.02.2023
Правительство изменило правила оборота лекарств и биомедицинских продуктов
Правительство РФ одобрило изменения в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "О биомедицинских клеточных продуктах", сообщается на сайте... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:26
2023-02-04T12:26
2023-02-04T12:26
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правительство рф
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило изменения в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "О биомедицинских клеточных продуктах", сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и Федеральный закон "О биомедицинских клеточных продуктах" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект направлен на исключение правовой неопределенности, состоящей в двойственности регулирования медицинской продукции, одновременно соответствующей определениям биомедицинского клеточного продукта, и продукции, подлежащей регистрации в соответствии с правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными решением совета Евразийской экономической комиссии.
https://ria.ru/20230130/lekarstva-1848326202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, правительство рф
Здоровье - Общество, Россия, Правительство РФ
Правительство изменило правила оборота лекарств и биомедицинских продуктов
Правительство одобрило изменения в законы об обороте лекарств и о биомедицинских продуктах