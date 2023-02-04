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США вывели из-под санкций нефтепродукты из России для Хорватии и Болгарии
США вывели из-под санкций нефтепродукты из России для Хорватии и Болгарии - РИА Новости, 04.02.2023
США вывели из-под санкций нефтепродукты из России для Хорватии и Болгарии
США вывели из-под санкций, сопряженных с введением потолка цен на российские нефтепродукты, поставки в Болгарию, Хорватию и страны-члены Евросоюза, лишенные... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T04:12
2023-02-04T04:12
2023-02-04T04:12
санкции в отношении россии
сша
болгария
хорватия
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США вывели из-под санкций, сопряженных с введением потолка цен на российские нефтепродукты, поставки в Болгарию, Хорватию и страны-члены Евросоюза, лишенные выхода к морю, сообщило министерство финансов. США вместе с союзниками с 5 февраля запрещают своим компаниям и гражданам перевозку морем российских нефтепродуктов, не вписывающихся в ценовые лимиты – 100 долларов за баррель при премии к нефти и 45 долларов при дисконте. В генеральной лицензии 56А министерство финансов сохраняет освобождение из-под санкций импорт сырой нефти и добавляет импорт нефтепродуктов в "Республику Болгария, Республику Хорватия или государства-члены Европейского Союза, лишенные выхода к морю". В коалицию "ценового потолка" входят США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. Они уже применяют лимит цен на российскую нефть, который установлен на уровне 60 долларов за баррель.
https://ria.ru/20230203/neft-1849486895.html
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санкции в отношении россии, сша, болгария, хорватия, цены на нефть
Санкции в отношении России, США, Болгария, Хорватия, Цены на нефть
США вывели из-под санкций нефтепродукты из России для Хорватии и Болгарии
США вывели из-под санкций поставки нефтепродуктов из России в Болгарию и Хорватию