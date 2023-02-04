https://ria.ru/20230204/neft-1849677757.html

США с союзниками согласовали потолок цен на нефтепродукты из России

США с союзниками согласовали потолок цен на нефтепродукты из России - РИА Новости, 04.02.2023

США с союзниками согласовали потолок цен на нефтепродукты из России

США с союзниками с 5 февраля или немногим позднее начнут применять ценовой потолок на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем, на уровне 100 и 45... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T00:16

2023-02-04T00:16

2023-02-04T01:12

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цены на нефть

g7

санкции в отношении россии

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евросоюз

австралия

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США с союзниками с 5 февраля или немногим позднее начнут применять ценовой потолок на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем, на уровне 100 и 45 долларов за баррель при премии и дисконте к нефти соответственно, сказано в заявлении G7.Ранее аналогичный лимит цен на российские нефтепродукты согласовали страны Евросоюза. Переходный период в применении потолка цен составит 55 дней.США с союзниками уже применяют ценовой потолок на российскую нефть, который составляет 60 долларов за баррель. Нефть, которая не вписывается в эти лимиты, запрещена к перевозке морем компаниями стран коалиции.В механизме "ценового потолка" участвуют США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле негативно относятся к нефтяному эмбарго и принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.Президентский указ действует до июля 2023 года.

https://ria.ru/20230204/es-1849678428.html

https://ria.ru/20230203/neft-1849486895.html

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сша, россия, цены на нефть, g7, санкции в отношении россии, евросоюз, австралия