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США с союзниками согласовали потолок цен на нефтепродукты из России - РИА Новости, 04.02.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230204/neft-1849677757.html
США с союзниками согласовали потолок цен на нефтепродукты из России
США с союзниками согласовали потолок цен на нефтепродукты из России - РИА Новости, 04.02.2023
США с союзниками согласовали потолок цен на нефтепродукты из России
США с союзниками с 5 февраля или немногим позднее начнут применять ценовой потолок на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем, на уровне 100 и 45... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T00:16
2023-02-04T01:12
сша
россия
цены на нефть
g7
санкции в отношении россии
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евросоюз
австралия
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США с союзниками с 5 февраля или немногим позднее начнут применять ценовой потолок на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем, на уровне 100 и 45 долларов за баррель при премии и дисконте к нефти соответственно, сказано в заявлении G7.Ранее аналогичный лимит цен на российские нефтепродукты согласовали страны Евросоюза. Переходный период в применении потолка цен составит 55 дней.США с союзниками уже применяют ценовой потолок на российскую нефть, который составляет 60 долларов за баррель. Нефть, которая не вписывается в эти лимиты, запрещена к перевозке морем компаниями стран коалиции.В механизме "ценового потолка" участвуют США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле негативно относятся к нефтяному эмбарго и принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.Президентский указ действует до июля 2023 года.
https://ria.ru/20230204/es-1849678428.html
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сша, россия, цены на нефть, g7, санкции в отношении россии, евросоюз, австралия
США, Россия, Цены на нефть, G7, Санкции в отношении России, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Евросоюз, Австралия
00:16 04.02.2023 (обновлено: 01:12 04.02.2023)
 
США с союзниками согласовали потолок цен на нефтепродукты из России

США согласовали потолок цен на нефтепродукты из России на уровне 100 и 45 долларов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США с союзниками с 5 февраля или немногим позднее начнут применять ценовой потолок на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем, на уровне 100 и 45 долларов за баррель при премии и дисконте к нефти соответственно, сказано в заявлении G7.
Ранее аналогичный лимит цен на российские нефтепродукты согласовали страны Евросоюза. Переходный период в применении потолка цен составит 55 дней.
"Максимальная цена на продукты с премией к сырой нефти составит 100 долларов США за баррель, а максимальная цена на продукты с дисконтом к сырой нефти составит 45 долларов США за баррель. Ценовые ограничения на нефтепродукты начнут применяться в наших юрисдикциям 5 февраля 2023 года или очень скоро после этой даты", - говорится в документе.
США с союзниками уже применяют ценовой потолок на российскую нефть, который составляет 60 долларов за баррель. Нефть, которая не вписывается в эти лимиты, запрещена к перевозке морем компаниями стран коалиции.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
00:40
ЕС будет оценивать необходимость менять цены на нефтепродукты из России
В механизме "ценового потолка" участвуют США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле негативно относятся к нефтяному эмбарго и принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски.
С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Президентский указ действует до июля 2023 года.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 12:44
Кремль негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты, заявил Песков
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСШАРоссияЦены на нефтьG7Санкции в отношении РоссииЕвросоюзАвстралия
 
 
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