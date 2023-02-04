00:16 04.02.2023 (обновлено: 01:12 04.02.2023)
США с союзниками согласовали потолок цен на нефтепродукты из России
США согласовали потолок цен на нефтепродукты из России на уровне 100 и 45 долларов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США с союзниками с 5 февраля или немногим позднее начнут применять ценовой потолок на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем, на уровне 100 и 45 долларов за баррель при премии и дисконте к нефти соответственно, сказано в заявлении G7.
Ранее аналогичный лимит цен на российские нефтепродукты согласовали страны Евросоюза. Переходный период в применении потолка цен составит 55 дней.
"Максимальная цена на продукты с премией к сырой нефти составит 100 долларов США за баррель, а максимальная цена на продукты с дисконтом к сырой нефти составит 45 долларов США за баррель. Ценовые ограничения на нефтепродукты начнут применяться в наших юрисдикциям 5 февраля 2023 года или очень скоро после этой даты", - говорится в документе.
США с союзниками уже применяют ценовой потолок на российскую нефть, который составляет 60 долларов за баррель. Нефть, которая не вписывается в эти лимиты, запрещена к перевозке морем компаниями стран коалиции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле негативно относятся к нефтяному эмбарго и принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски.
С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Президентский указ действует до июля 2023 года.