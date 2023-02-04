https://ria.ru/20230204/nalog-1849724154.html

Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий

Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий - РИА Новости, 04.02.2023

Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий

Правительство России одобрило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:33

2023-02-04T12:33

2023-02-04T12:33

экономика

россия

юго-восточная азия

турция

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что цель законопроекта - поддержать судоремонтные предприятия по развитию и модернизации производственных мощностей, предоставив им возможность применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость на момент принятия к учету товаров (работ, услуг). Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в прошлом году назвал возможность обнуления НДС одной из самых актуальных мер стимулирования и поддержки развития отечественного судоремонта - прежде обслуживание судов, особенно рыболовецких, происходило в Юго-Восточной Азии, в Турции и Западной Европе. В июле Мантуров заявил, что Минпромторг и Минфин близки к компромиссу по установлению нулевой ставки НДС на ремонт гражданских судов.

https://ria.ru/20230126/nalog-1847696351.html

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юго-восточная азия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, юго-восточная азия, турция, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)