https://ria.ru/20230204/nalog-1849724154.html
Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий
Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий - РИА Новости, 04.02.2023
Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий
Правительство России одобрило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:33
2023-02-04T12:33
2023-02-04T12:33
экономика
россия
юго-восточная азия
турция
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586290642_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_228873a70f988c64cb65fd806f35bcd8.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что цель законопроекта - поддержать судоремонтные предприятия по развитию и модернизации производственных мощностей, предоставив им возможность применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость на момент принятия к учету товаров (работ, услуг). Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в прошлом году назвал возможность обнуления НДС одной из самых актуальных мер стимулирования и поддержки развития отечественного судоремонта - прежде обслуживание судов, особенно рыболовецких, происходило в Юго-Восточной Азии, в Турции и Западной Европе. В июле Мантуров заявил, что Минпромторг и Минфин близки к компромиссу по установлению нулевой ставки НДС на ремонт гражданских судов.
https://ria.ru/20230126/nalog-1847696351.html
россия
юго-восточная азия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586290642_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_d474181050d4a3ac12fa4a43a1c4ad0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, юго-восточная азия, турция, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Юго-Восточная Азия, Турция, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий
Правительство утвердило налоговые стимулы для развития судоремонтных предприятий