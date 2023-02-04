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Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий - РИА Новости, 04.02.2023
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Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий
Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий - РИА Новости, 04.02.2023
Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий
Правительство России одобрило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:33
2023-02-04T12:33
экономика
россия
юго-восточная азия
турция
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что цель законопроекта - поддержать судоремонтные предприятия по развитию и модернизации производственных мощностей, предоставив им возможность применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость на момент принятия к учету товаров (работ, услуг). Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в прошлом году назвал возможность обнуления НДС одной из самых актуальных мер стимулирования и поддержки развития отечественного судоремонта - прежде обслуживание судов, особенно рыболовецких, происходило в Юго-Восточной Азии, в Турции и Западной Европе. В июле Мантуров заявил, что Минпромторг и Минфин близки к компромиссу по установлению нулевой ставки НДС на ремонт гражданских судов.
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юго-восточная азия
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экономика, россия, юго-восточная азия, турция, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Юго-Восточная Азия, Турция, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
12:33 04.02.2023
 
Правительство утвердило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий

Правительство утвердило налоговые стимулы для развития судоремонтных предприятий

© Фото : Судостроительный комплекс "Звезда" Судостроительный комплекс
Судостроительный комплекс - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Судостроительный комплекс "Звезда"
Судостроительный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило налоговые стимулы для судоремонтных предприятий, сообщается на сайте правительства.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цель законопроекта - поддержать судоремонтные предприятия по развитию и модернизации производственных мощностей, предоставив им возможность применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость на момент принятия к учету товаров (работ, услуг).
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в прошлом году назвал возможность обнуления НДС одной из самых актуальных мер стимулирования и поддержки развития отечественного судоремонта - прежде обслуживание судов, особенно рыболовецких, происходило в Юго-Восточной Азии, в Турции и Западной Европе. В июле Мантуров заявил, что Минпромторг и Минфин близки к компромиссу по установлению нулевой ставки НДС на ремонт гражданских судов.
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26 января, 18:45
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ЭкономикаРоссияЮго-Восточная АзияТурцияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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