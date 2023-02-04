https://ria.ru/20230204/mumii-1849569529.html

"Алиэкспресс" для фараона. Тайна мумий раскрыта

"Алиэкспресс" для фараона. Тайна мумий раскрыта - РИА Новости, 04.02.2023

"Алиэкспресс" для фараона. Тайна мумий раскрыта

Новые археологические находки помогли больше узнать о составе "священных масел", а заодно и об экономике бальзамирования в Древнем Египте. Что показал анализ... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:00

2023-02-04T08:00

2023-02-04T08:19

наука

египет

древний египет

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Николай Гурьянов. Новые археологические находки помогли больше узнать о составе "священных масел", а заодно и об экономике бальзамирования в Древнем Египте. Что показал анализ органических веществ со дна древних сосудов — в материале РИА Новости.Опровергли филологовТехнологию мумификации описывают многие древнеегипетские источники. Но что представляли собой некоторые компоненты бальзамирующих материалов, оставалось неясным: предположения об этом специалисты строили на основе филологического анализа. Недавно у археологов появилась возможность проверить догадки.Международная группа ученых под руководством Максима Ражо из Тюбингенского университета (Германия) исследовала сосуды, обнаруженные в некрополе Саккара, погребальном комплексе древнеегипетской столицы — Мемфиса. Находки относятся к 26-й династии, 664-525 годам до нашей эры.Как оказалось, более чем на сотне керамических кувшинов, мерных чаш и мисок есть подписи. Одни — своего рода инструкция ("положить ему на голову" или "бальзамировать этим"), другие — собственно названия веществ (например, "сефет" или "антиу"). С помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии специалисты определили ингредиенты бальзамирующих материалов на дне 31 сосуда. Результаты удивили. Так, выяснилось, что антиу, название которого долгое время переводили как "мирра" или "ладан", — на самом деле смесь животного жира со смолами и маслами кедра, можжевельника или кипариса.Сефет — одно из "семи священных масел" — использовали в том числе для ритуала отверзения уст: рот мумии открывали, чтобы в загробном мире она могла дышать и говорить. Состав ингредиента в египтологии обычно описывали как "неидентифицированное масло". Однако новое исследование показало, что и его готовили на основе животного жира с добавлением растительного компонента из можжевельника или кипариса. Впрочем, в другом сосуде к жиру было добавлено масло элеми — цитрусового растения. Ученые предполагают, что рецепт допускал разные варианты и к тому же менялся со временем.Глобальная экономика мумификацииКак выяснила группа Ражо, древнеегипетская индустрия мумификации полностью зависела от импорта — большинство веществ, применявшихся в мастерской в ​​Саккаре, привозили издалека."Происхождение отдельных ингредиентов свидетельствует о почти глобальной торговой сети", — пишут авторы работы.Рецепт бальзамирования в Древнем Египте усложнили и диверсифицировали примерно после тысячного года до нашей эры — именно тогда активно развивалась торговля между разными частями ойкумены.Битум, обнаруженный в Саккаре — скорее всего, из района Мертвого моря. Его импортировали в Древний Египет специально для мумификации.Фисташковые и оливковые деревья, кедр, можжевельник и кипарис, дающие смолу и масло, тоже не растут в Египте. Вероятно, вещества привозили из Леванта.Хотя интенсивные торговые контакты и межкультурные обмены Средиземноморского бассейна хорошо задокументированы, мастерская в Саккаре предоставляет дополнительные доказательства существования сетей, связывающих этот макрорегион с такими удаленными территориями, как Юго-Восточная Азия.Это особенно верно для смол — эндемиков тропических лесов. Виды древесных растений рода Canarium, производящие масло элеми, распространены как в азиатских, так и в африканских лесах южнее Сахары. А вот смола даммар, тоже найденная в саккарских сосудах, — продукт переработки деревьев семейства Dipterocarpaceae, которые растут исключительно в азиатских тропических лесах. По мнению ученых, это косвенно свидетельствует о том, что и элеми, и даммар попали в Египет из Юго-Восточной Азии.Примечательно, что предыдущие работы тоже указывали на неожиданные торговые связи древнего мира. В статье 2020 года другой группы немецких ученых исследовался зубной камень жителей Южного Леванта, умерших во втором тысячелетии до нашей эры. Состав отвердевшего налета показал, что обитатели региона питались не только растущими там злаками, кунжутом и финиками, но и экзотическими бананами, соевыми бобами и куркумой, которые в то время могли быть получены только из Южной Азии."Это заставляет нас переосмыслить сложность и интенсивность индо-средиземноморской торговли в эпоху бронзы, а также степень глобализации ранней восточносредиземноморской кухни", — отмечали авторы работы.Древнейшая мумияЯнварь 2023-го в целом богат на знаковые открытия в египтологии. Так, на дне 15-метровой шахты рядом со ступенчатой пирамидой Джосера в Саккаре нашли, как заявляется, "древнейшую" мумию из всех ранее обнаруженных. Возраст останков человека по имени Гекашепес оценивают примерно в 4300 лет. Руководитель группы археологов Захи Хавасс характеризует находку как "красивую мумию человека, полностью покрытую слоями золота".Кроме того, в начале года опубликовали результаты томографического исследования 2300-летней мумии "золотого мальчика", хранившейся в музее с 1916-го. Покойного похоронили с 49 полудрагоценными камнями — защитными амулетами.Богатые склепы часто грабили, однако этот не пострадал от расхитителей гробниц — случай уникальный. Теперь ученые смогут лучше понять, как бальзамировщики помещали на тело амулеты, чтобы защитить мертвых.Кроме того, в Луксоре обнаружили древнюю царскую усыпальницу. По-видимому, она принадлежит 18-й династии фараонов Египта, которая существовала в 1550-1292 годы до нашей эры.Но самой интересной находкой месяца в этом районе стал целый ранее неизвестный город, правда, не настолько старый. Руины жилых зданий, двух башен для почтовых птиц, мастерских по работе с металлом относятся к II-III векам нашей эры, то есть к древнеримскому периоду.Как отмечает Bloomberg, столько открытий археологи сделали потому, что правительство Египта активизировало раскопки. Так власти пытаются возродить туристический сектор, который сильно зависит от древних сокровищ страны.

https://ria.ru/20220916/piramidy-1816784039.html

https://ria.ru/20230101/arkheologiya-1842488137.html

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египет, древний египет, юго-восточная азия, история, археология, химия