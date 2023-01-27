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В египетском Луксоре археологи наткнулись на необычную находку - РИА Новости, 27.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html
В египетском Луксоре археологи наткнулись на необычную находку
В египетском Луксоре археологи наткнулись на необычную находку - РИА Новости, 27.01.2023
В египетском Луксоре археологи наткнулись на необычную находку
Археологи раскопали в египетском Луксоре руины 1800-летнего древнеримского города, пишет Artnews. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T04:12
2023-01-27T04:12
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Археологи раскопали в египетском Луксоре руины 1800-летнего древнеримского города, пишет Artnews.Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири назвал это поселение II – III веков новой эры "самым старым и важным городом, обнаруженным на восточном берегу Луксора".Ученые увидели руины жилых зданий, двух башен для почтовых птиц, мастерских по работе с металлом. В последних сохранились горшки, инструменты, бронзовые и медные монеты. Большинство археологических работ в Луксоре связаны с храмами или гробницами. За этот год там уже обнаружили 60 мумий и гробницу. Так что город – находка необычная.
https://ria.ru/20230126/archaeology-1847312426.html
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новости культуры, луксор, археология, египет
Культура, Новости культуры, Луксор, Археология, Египет
04:12 27.01.2023
 
В египетском Луксоре археологи наткнулись на необычную находку

В египетском Луксоре нашли остатки 1800-летнего города

© Фото : Egyptian Ministry of Tourism and AntiquitiesГород римской эпохи, обнаруженный во время археологических раскопок в районе Дома Йеси Эндрюса, прилегающего к Храму Луксора
Город римской эпохи, обнаруженный во время археологических раскопок в районе Дома Йеси Эндрюса, прилегающего к Храму Луксора - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Археологи раскопали в египетском Луксоре руины 1800-летнего древнеримского города, пишет Artnews.
Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири назвал это поселение II – III веков новой эры "самым старым и важным городом, обнаруженным на восточном берегу Луксора".
Ученые увидели руины жилых зданий, двух башен для почтовых птиц, мастерских по работе с металлом. В последних сохранились горшки, инструменты, бронзовые и медные монеты.
Большинство археологических работ в Луксоре связаны с храмами или гробницами. За этот год там уже обнаружили 60 мумий и гробницу. Так что город – находка необычная.
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