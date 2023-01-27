https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html

В египетском Луксоре археологи наткнулись на необычную находку

В египетском Луксоре археологи наткнулись на необычную находку - РИА Новости, 27.01.2023

В египетском Луксоре археологи наткнулись на необычную находку

Археологи раскопали в египетском Луксоре руины 1800-летнего древнеримского города, пишет Artnews. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T04:12

2023-01-27T04:12

2023-01-27T04:12

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Археологи раскопали в египетском Луксоре руины 1800-летнего древнеримского города, пишет Artnews.Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири назвал это поселение II – III веков новой эры "самым старым и важным городом, обнаруженным на восточном берегу Луксора".Ученые увидели руины жилых зданий, двух башен для почтовых птиц, мастерских по работе с металлом. В последних сохранились горшки, инструменты, бронзовые и медные монеты. Большинство археологических работ в Луксоре связаны с храмами или гробницами. За этот год там уже обнаружили 60 мумий и гробницу. Так что город – находка необычная.

https://ria.ru/20230126/archaeology-1847312426.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, луксор, археология, египет