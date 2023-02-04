https://ria.ru/20230204/moschi-1849746046.html

В Мелитополь доставят мощи Сергия Радонежского

В Мелитополь доставят мощи Сергия Радонежского - РИА Новости, 04.02.2023

В Мелитополь доставят мощи Сергия Радонежского

Частицу мощей преподобного Сергия Радонежского доставят в воскресенье в Мелитополь в храм в честь великомученика Георгия Победоносца, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:19

2023-02-04T15:19

2023-02-04T15:19

религия

религия

мелитополь

сергий радонежский

русская православная церковь

донецкая народная республика

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Частицу мощей преподобного Сергия Радонежского доставят в воскресенье в Мелитополь в храм в честь великомученика Георгия Победоносца, рассказали РИА Новости в администрации города. "Пятого февраля в Мелитополь привезут ковчег с частицей мощей Преподобного Сергия Радонежского. Приложиться к мощам можно будет с 10.00 до 13.00 в храме в честь великомученика Георгия Победоносца", - сказал собеседник агентства. В прошлом году Русская православная церковь отметила 600-летие со дня обретения мощей преподобного. По этому случаю торжественные мероприятия проходят во всей стране. Всего ковчег примут 50 епархий. Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) - один из самых почитаемых русских святых, основатель Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Святой известен, в частности, тем, что благословил князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, которая послужила объединению русских земель вокруг Москвы и способствовала становлению российского государства. После смерти преподобного его ученики основали в России множество монастырей, многие его последователей прославлены в лике святых.

https://ria.ru/20230203/upts-1849520401.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, мелитополь, сергий радонежский, русская православная церковь, донецкая народная республика