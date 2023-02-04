https://ria.ru/20230204/medvedev-1849713824.html

Медведев призвал пожалеть европейцев

Медведев призвал пожалеть европейцев - РИА Новости, 04.02.2023

Медведев призвал пожалеть европейцев

Жителей Европы можно пожалеть за то, что они сами выбрали себе руководителей, которым нет до них дела, но сочувствия они не вызывают, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:26

2023-02-04T11:26

2023-02-04T11:39

в мире

европа

россия

донбасс

дмитрий медведев

евросоюз

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Жителей Европы можно пожалеть за то, что они сами выбрали себе руководителей, которым нет до них дела, но сочувствия они не вызывают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Не сочувствую (европейцам - ред.). Сочувствовать следует нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов. Европейцев стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей", - сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которая в своем телеграм-канале опубликовала ответы."Евролидерам" нет дела до собственных граждан. В угоду американскому сюзерену эти карликовые правители готовы на все, лишь бы удержаться у власти. При этом за санкции, поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются, причем в прямом смысле слова, рядовые граждане ЕС", - добавил он.

https://ria.ru/20230204/dokazatelstvo-1849714362.html

европа

россия

донбасс

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Дарья Буймова

в мире, европа, россия, донбасс, дмитрий медведев, евросоюз