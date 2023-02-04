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Медведев призвал пожалеть европейцев - РИА Новости, 04.02.2023
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Медведев призвал пожалеть европейцев
Медведев призвал пожалеть европейцев - РИА Новости, 04.02.2023
Медведев призвал пожалеть европейцев
Жителей Европы можно пожалеть за то, что они сами выбрали себе руководителей, которым нет до них дела, но сочувствия они не вызывают, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:26
2023-02-04T11:39
в мире
европа
россия
донбасс
дмитрий медведев
евросоюз
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Жителей Европы можно пожалеть за то, что они сами выбрали себе руководителей, которым нет до них дела, но сочувствия они не вызывают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Не сочувствую (европейцам - ред.). Сочувствовать следует нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов. Европейцев стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей", - сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которая в своем телеграм-канале опубликовала ответы."Евролидерам" нет дела до собственных граждан. В угоду американскому сюзерену эти карликовые правители готовы на все, лишь бы удержаться у власти. При этом за санкции, поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются, причем в прямом смысле слова, рядовые граждане ЕС", - добавил он.
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в мире, европа, россия, донбасс, дмитрий медведев, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Донбасс, Дмитрий Медведев, Евросоюз
11:26 04.02.2023 (обновлено: 11:39 04.02.2023)
 
Медведев призвал пожалеть европейцев

Медведев призвал пожалеть европейцев за выбор руководителей, которым нет до них дела

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета фонда "Сколково"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета фонда Сколково - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Жителей Европы можно пожалеть за то, что они сами выбрали себе руководителей, которым нет до них дела, но сочувствия они не вызывают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Не сочувствую (европейцам - ред.). Сочувствовать следует нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов. Европейцев стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей", - сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которая в своем телеграм-канале опубликовала ответы.
"Евролидерам" нет дела до собственных граждан. В угоду американскому сюзерену эти карликовые правители готовы на все, лишь бы удержаться у власти. При этом за санкции, поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются, причем в прямом смысле слова, рядовые граждане ЕС", - добавил он.
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