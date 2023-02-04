https://ria.ru/20230204/makron-1849740500.html

В МИД Франции назвали причину звонков Макрона Путину

В МИД Франции назвали причину звонков Макрона Путину - РИА Новости, 04.02.2023

В МИД Франции назвали причину звонков Макрона Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе главы украинского государства Владимира Зеленского, сообщила... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:39

2023-02-04T14:39

2023-02-04T15:31

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владимир зеленский

эммануэль макрон

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе главы украинского государства Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр в интервью RTVI.Также Лежандр добавила, что по просьбе президента Украины французский лидер также обсуждал со своим российским коллегой вопросы по поводу атомной электростанции в Энергодаре в Запорожской области, благодаря чему получилось направить туда наблюдателей из МАГАТЭ.В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин и Макрон поддерживают контакты. По словам представителя Кремля, сейчас в диалоге двух лидеров "есть пауза". При этом раньше контакты были "весьма полезены и весьма конструктивны, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".Предыдущий разговор глав государств состоялся в сентябре.

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849728290.html

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в мире, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, россия