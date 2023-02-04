14:39 04.02.2023 (обновлено: 15:31 04.02.2023)
В МИД Франции назвали причину звонков Макрона Путину
Пресс-секретарь МИД Франции Лежандр объяснила звонки Макрона Путину просьбами Зеленского
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе главы украинского государства Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр в интервью RTVI.
"Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента Зеленского и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога", — уточнила она.
Также Лежандр добавила, что по просьбе президента Украины французский лидер также обсуждал со своим российским коллегой вопросы по поводу атомной электростанции в Энергодаре в Запорожской области, благодаря чему получилось направить туда наблюдателей из МАГАТЭ.
В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин и Макрон поддерживают контакты. По словам представителя Кремля, сейчас в диалоге двух лидеров "есть пауза". При этом раньше контакты были "весьма полезены и весьма конструктивны, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".
Предыдущий разговор глав государств состоялся в сентябре.