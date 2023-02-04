https://ria.ru/20230204/krym-1849780023.html

Медведев предупредил Киев о возмездии за возможные атаки на Крым

Медведев предупредил Киев о возмездии за возможные атаки на Крым - РИА Новости, 04.02.2023

Медведев предупредил Киев о возмездии за возможные атаки на Крым

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал украинские власти понять, что атаки на Крым встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T20:12

2023-02-04T20:12

2023-02-04T20:25

специальная военная операция на украине

украина

в мире

дмитрий медведев

республика крым

россия

михаил подоляк

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал украинские власти понять, что атаки на Крым встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки". В свою очередь временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.

https://ria.ru/20230204/aktivy-1849698149.html

украина

республика крым

россия

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украина, в мире, дмитрий медведев, республика крым, россия, михаил подоляк, владимир зеленский