https://ria.ru/20230204/krym-1849706838.html

В Госдуме предупредили о последствиях удара по Крыму ракетами США

В Госдуме предупредили о последствиях удара по Крыму ракетами США - РИА Новости, 04.02.2023

В Госдуме предупредили о последствиях удара по Крыму ракетами США

Удары по российскому Крыму американскими ракетами можно будет расценивать как объявление войны со стороны США, заявил депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:19

2023-02-04T10:19

2023-02-04T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Удары по российскому Крыму американскими ракетами можно будет расценивать как объявление войны со стороны США, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Попытка украинских войск нанести ракетный удар по Крыму будет расцениваться как объявление войны со стороны США. Американским горе-политикам пора осознать, пока не поздно, что шутки с Россией и бряцание оружием плохо обернутся для их государства", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, все действия украинской армии курирует Вашингтон и оттуда отдаются команды, куда стрелять из поставляемого американского оружия. "Поэтому американцы пусть оставят при себе сказки насчёт якобы использования ракет по усмотрению Киева. Отвечать в случае провокации будут по полной как киевские власти, так и их кураторы за океаном", - заявил депутат. По его мнению, сегодня настало время полностью перерубить коридоры, по которым на Украину поставляется западное оружие, нанеся высокоточные удары по узловым железнодорожным станциям, местам подготовки украинских войск и ремонта военной техники, аэродромам. "Мы должны убедить США и их ближайшего прислужника Польшу в бесперспективности агрессии в отношении России. Они должны осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно", - убежден Шеремет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230204/krym-1849704152.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849486596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, дмитрий песков, министерство обороны сша, госдума рф, нато, михаил шеремет, сергей лавров, политика