https://ria.ru/20230204/krym-1849704152.html

В Крыму предостерегли Киев от попыток "отбить" полуостров

В Крыму предостерегли Киев от попыток "отбить" полуостров - РИА Новости, 04.02.2023

В Крыму предостерегли Киев от попыток "отбить" полуостров

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что попытка киевских властей "отбить Крым" приведет к страшному для украинской... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:01

2023-02-04T10:01

2023-02-04T10:01

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владимир зеленский

михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что попытка киевских властей "отбить Крым" приведет к страшному для украинской стороны военному ответу. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки". В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. "Любая попытка наступления украинской армии приведет с нашей стороны к страшному для них военному ответу, от которого они не смогут оправиться", - сказал Трофимов РИА Новости. По его словам, Крым надежно защищен и имеет для России сакральное значение. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.

https://ria.ru/20230203/krym-1849571673.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849594732.html

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киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, михаил подоляк