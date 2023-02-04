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В Крыму предостерегли Киев от попыток "отбить" полуостров - РИА Новости, 04.02.2023
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В Крыму предостерегли Киев от попыток "отбить" полуостров
В Крыму предостерегли Киев от попыток "отбить" полуостров - РИА Новости, 04.02.2023
В Крыму предостерегли Киев от попыток "отбить" полуостров
Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что попытка киевских властей "отбить Крым" приведет к страшному для украинской... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:01
2023-02-04T10:01
в мире
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киев
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что попытка киевских властей "отбить Крым" приведет к страшному для украинской стороны военному ответу. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки". В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. "Любая попытка наступления украинской армии приведет с нашей стороны к страшному для них военному ответу, от которого они не смогут оправиться", - сказал Трофимов РИА Новости. По его словам, Крым надежно защищен и имеет для России сакральное значение. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
https://ria.ru/20230203/krym-1849571673.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
10:01 04.02.2023
 
В Крыму предостерегли Киев от попыток "отбить" полуостров

В Крыму заявили, что попытка Киева "отбить" полуостров приведет к страшному ответу

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что попытка киевских властей "отбить Крым" приведет к страшному для украинской стороны военному ответу.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки". В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.
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"Любая попытка наступления украинской армии приведет с нашей стороны к страшному для них военному ответу, от которого они не смогут оправиться", - сказал Трофимов РИА Новости.
По его словам, Крым надежно защищен и имеет для России сакральное значение.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
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