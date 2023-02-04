Рейтинг@Mail.ru
Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/kosmos-1849755086.html
Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса
Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса - РИА Новости, 04.02.2023
Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса
Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:44
2023-02-04T17:04
космос - риа наука
украина
россия
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук. Уточняется, что договор заключили 27 августа 1996 года. По словам Мельничука, украинское правительство также в одностороннем порядке прекратило действие протокола от 26 ноября 2010 года о внесении изменений в вышеуказанное соглашение.В январе Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.После начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.Официальный представитель МИД Мария Захаров, комментируя это решение, отметила, что история расставит все на свои места.
https://ria.ru/20230130/kosmos-1848324242.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, украина, россия, верховная рада украины
Космос - РИА Наука, Украина, Россия, Верховная Рада Украины
16:44 04.02.2023 (обновлено: 17:04 04.02.2023)
 
Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса

Украина разорвала соглашение с Россией по исследованию космического пространства

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что договор заключили 27 августа 1996 года. По словам Мельничука, украинское правительство также в одностороннем порядке прекратило действие протокола от 26 ноября 2010 года о внесении изменений в вышеуказанное соглашение.
В январе Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.
После начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
Официальный представитель МИД Мария Захаров, комментируя это решение, отметила, что история расставит все на свои места.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 10:13
Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим
 
Космос - РИА НаукаУкраинаРоссияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала