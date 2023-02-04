https://ria.ru/20230204/kosmos-1849755086.html

Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса

Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса - РИА Новости, 04.02.2023

Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса

Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T16:44

2023-02-04T16:44

2023-02-04T17:04

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук. Уточняется, что договор заключили 27 августа 1996 года. По словам Мельничука, украинское правительство также в одностороннем порядке прекратило действие протокола от 26 ноября 2010 года о внесении изменений в вышеуказанное соглашение.В январе Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.После начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.Официальный представитель МИД Мария Захаров, комментируя это решение, отметила, что история расставит все на свои места.

https://ria.ru/20230130/kosmos-1848324242.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, украина, россия, верховная рада украины