16:44 04.02.2023 (обновлено: 17:04 04.02.2023)
Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса
Украина разорвала соглашение с Россией по исследованию космического пространства
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что договор заключили 27 августа 1996 года. По словам Мельничука, украинское правительство также в одностороннем порядке прекратило действие протокола от 26 ноября 2010 года о внесении изменений в вышеуказанное соглашение.
В январе Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.
После начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
Официальный представитель МИД Мария Захаров, комментируя это решение, отметила, что история расставит все на свои места.