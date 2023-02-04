https://ria.ru/20230204/kongo-1849693074.html

В ДР Конго пригласили Россию инвестировать в энергетику и промышленность

В ДР Конго пригласили Россию инвестировать в энергетику и промышленность - РИА Новости, 04.02.2023

В ДР Конго пригласили Россию инвестировать в энергетику и промышленность

ДР Конго приглашает РФ инвестировать в энергетику и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, страна заинтересована и в сотрудничестве по технологиям, РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T07:28

2023-02-04T07:28

2023-02-04T07:41

россия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ДР Конго приглашает РФ инвестировать в энергетику и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, страна заинтересована и в сотрудничестве по технологиям, заявил РИА Новости посол ДР Конго в РФ Иван Вангу Нгимби. По словам посла, в течение долгого времени сотрудничество РФ и ДР Конго базировалось на военно-технической сфере. "А есть еще технологии, здравоохранение, водопользование, машиностроение. России есть что предложить африканским странам. Мы потихоньку открываем для себя эти сферы", - сказал посол. Он пояснил, что у ДР Конго и РФ давние отношения, но они в основном простираются в политической сфере, а в части экономического сотрудничества есть большое отставание. "Мы стараемся это исправить, не только компенсировать отставание в экономике, но и распространить сотрудничество на другие сферы", - подчеркнул дипломат. Посол пояснил, если российская компания хочет инвестировать в сельское хозяйство, то нужно определиться, с чего начать, как организовать цепочку поставок, это будет экспорт или производство. "Мы со своей стороны открыты, нужно вместе определить этапы, чтобы начать вести бизнес", - подчеркнул он. Дипломат добавил, что в Конго есть конкретные проекты, куда российский бизнес мог бы инвестировать. "Например, проект развития 145 регионов - в каждом из них нам нужно построить дороги, школы, провести водопровод и решить другие административные вопросы. Это может заинтересовать российских инвесторов, а вы себе представляете, насколько обширная эта программа", - отметил он. "Российские компании пока еще в стадии рассмотрения возможных проектов для инвестиций", - заключил посол.

https://ria.ru/20221110/kongo-1830556257.html

https://ria.ru/20230204/afrika-1849691579.html

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