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В Китае выразили готовность работать с Россией для прогресса в отношениях - РИА Новости, 04.02.2023
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В Китае выразили готовность работать с Россией для прогресса в отношениях
В Китае выразили готовность работать с Россией для прогресса в отношениях - РИА Новости, 04.02.2023
В Китае выразили готовность работать с Россией для прогресса в отношениях
Пекин готов работать с Москвой для достижения нового прогресса в двусторонних отношениях в новом году, говорится в заявлении МИД КНР по итогам визита в Россию... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T07:17
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в мире
россия
китай
пекин
сергей лавров
сергей вершинин
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ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Пекин готов работать с Москвой для достижения нового прогресса в двусторонних отношениях в новом году, говорится в заявлении МИД КНР по итогам визита в Россию заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя. Ма Чжаосюй 2-3 февраля посетил с визитом Россию, где провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также с заместителями главы МИД РФ Сергеем Вершининым и Андреем Руденко. "Политическое взаимодоверие между двумя странами непрерывно углубляется, уверенно развивается сотрудничество в различных областях, а международное сотрудничество становится более тесным", - говорится в заявлении МИД КНР. Отмечается, что "Китай готов работать с Россией, чтобы добросовестно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый главами двух государств, и способствовать достижению нового прогресса в двусторонних отношениях в новом году".
https://ria.ru/20230202/suverenitet-1849352530.html
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в мире, россия, китай, пекин, сергей лавров, сергей вершинин, андрей руденко
В мире, Россия, Китай, Пекин, Сергей Лавров, Сергей Вершинин, Андрей Руденко
07:17 04.02.2023 (обновлено: 07:18 04.02.2023)
 
В Китае выразили готовность работать с Россией для прогресса в отношениях

Замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй: Пекин готов работать с Москвой для прогресса в отношениях

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Пекин готов работать с Москвой для достижения нового прогресса в двусторонних отношениях в новом году, говорится в заявлении МИД КНР по итогам визита в Россию заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя.
Ма Чжаосюй 2-3 февраля посетил с визитом Россию, где провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также с заместителями главы МИД РФ Сергеем Вершининым и Андреем Руденко.
"Политическое взаимодоверие между двумя странами непрерывно углубляется, уверенно развивается сотрудничество в различных областях, а международное сотрудничество становится более тесным", - говорится в заявлении МИД КНР.
Отмечается, что "Китай готов работать с Россией, чтобы добросовестно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый главами двух государств, и способствовать достижению нового прогресса в двусторонних отношениях в новом году".
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 18:59
Россия и Китай подтвердили намерение защищать суверенитет двух стран
 
В миреРоссияКитайПекинСергей ЛавровСергей ВершининАндрей Руденко
 
 
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