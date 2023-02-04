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В Китае выразили готовность работать с Россией для прогресса в отношениях
В Китае выразили готовность работать с Россией для прогресса в отношениях - РИА Новости, 04.02.2023
В Китае выразили готовность работать с Россией для прогресса в отношениях
Пекин готов работать с Москвой для достижения нового прогресса в двусторонних отношениях в новом году, говорится в заявлении МИД КНР по итогам визита в Россию... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T07:17
2023-02-04T07:17
2023-02-04T07:18
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ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Пекин готов работать с Москвой для достижения нового прогресса в двусторонних отношениях в новом году, говорится в заявлении МИД КНР по итогам визита в Россию заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя. Ма Чжаосюй 2-3 февраля посетил с визитом Россию, где провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также с заместителями главы МИД РФ Сергеем Вершининым и Андреем Руденко. "Политическое взаимодоверие между двумя странами непрерывно углубляется, уверенно развивается сотрудничество в различных областях, а международное сотрудничество становится более тесным", - говорится в заявлении МИД КНР. Отмечается, что "Китай готов работать с Россией, чтобы добросовестно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый главами двух государств, и способствовать достижению нового прогресса в двусторонних отношениях в новом году".
https://ria.ru/20230202/suverenitet-1849352530.html
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в мире, россия, китай, пекин, сергей лавров, сергей вершинин, андрей руденко
В мире, Россия, Китай, Пекин, Сергей Лавров, Сергей Вершинин, Андрей Руденко
07:17 04.02.2023 (обновлено: 07:18 04.02.2023)
В Китае выразили готовность работать с Россией для прогресса в отношениях
Замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй: Пекин готов работать с Москвой для прогресса в отношениях