Рейтинг@Mail.ru
В Китае ответили на решение Блинкена отложить визит в Пекин - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/kitay-1849690381.html
В Китае ответили на решение Блинкена отложить визит в Пекин
В Китае ответили на решение Блинкена отложить визит в Пекин - РИА Новости, 04.02.2023
В Китае ответили на решение Блинкена отложить визит в Пекин
Китай не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом, заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T06:08
2023-02-04T08:53
в мире
китай
сша
пекин
ван и (политик)
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_994ddc8c65e913c03bb63f7fb4b02b60.jpg
ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Китай не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом, заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Стороны обсудили, как спокойно и профессионально справляться с непредвиденными ситуациями и поддерживать взаимодействие. Ван И выступил за то, чтобы Вашингтон и Пекин "сохраняли сконцентрированность" и поддерживали взаимодействие, избегая "ошибочных суждений".В китайском МИД вновь назвали ситуацию с аэростатом над территорией США инцидентом, вызванным форс-мажорными обстоятельствами, факты которых абсолютно ясны. При этом в Пекине обвинили американских политиков и СМИ в попытке использовать инцидент для нападок и дискредитации Пекина.Разговор, как сообщили в ведомстве, состоялся вечером 3 февраля по пекинскому времени.В пятницу Блинкен объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы Госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
https://ria.ru/20230204/aerostat-1849686099.html
https://ria.ru/20230203/blinken-1849670741.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dfe341d747ad8cd5749ece46f342aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), энтони блинкен
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик), Энтони Блинкен
06:08 04.02.2023 (обновлено: 08:53 04.02.2023)
 
В Китае ответили на решение Блинкена отложить визит в Пекин

Член ЦК КПК Ван И: Китай не приемлет спекуляций из-за ситуации с аэростатом

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Китай не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом, заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международное право", — заявил политик, слова которого приводит внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили, как спокойно и профессионально справляться с непредвиденными ситуациями и поддерживать взаимодействие. Ван И выступил за то, чтобы Вашингтон и Пекин "сохраняли сконцентрированность" и поддерживали взаимодействие, избегая "ошибочных суждений".
В китайском МИД вновь назвали ситуацию с аэростатом над территорией США инцидентом, вызванным форс-мажорными обстоятельствами, факты которых абсолютно ясны. При этом в Пекине обвинили американских политиков и СМИ в попытке использовать инцидент для нападок и дискредитации Пекина.
Разговор, как сообщили в ведомстве, состоялся вечером 3 февраля по пекинскому времени.
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Вчера, 04:25
Американские пограничники унизили Байдена после скандала с аэростатом
В пятницу Блинкен объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы Госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 22:56
Блинкен проинформировал руководство КНР о решении отложить визит в страну
 
В миреКитайСШАПекинВан И (политик)Энтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала