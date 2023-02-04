https://ria.ru/20230204/kitay-1849690381.html

В Китае ответили на решение Блинкена отложить визит в Пекин

В Китае ответили на решение Блинкена отложить визит в Пекин - РИА Новости, 04.02.2023

В Китае ответили на решение Блинкена отложить визит в Пекин

Китай не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом, заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T06:08

2023-02-04T06:08

2023-02-04T08:53

в мире

китай

сша

пекин

ван и (политик)

энтони блинкен

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ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Китай не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом, заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Стороны обсудили, как спокойно и профессионально справляться с непредвиденными ситуациями и поддерживать взаимодействие. Ван И выступил за то, чтобы Вашингтон и Пекин "сохраняли сконцентрированность" и поддерживали взаимодействие, избегая "ошибочных суждений".В китайском МИД вновь назвали ситуацию с аэростатом над территорией США инцидентом, вызванным форс-мажорными обстоятельствами, факты которых абсолютно ясны. При этом в Пекине обвинили американских политиков и СМИ в попытке использовать инцидент для нападок и дискредитации Пекина.Разговор, как сообщили в ведомстве, состоялся вечером 3 февраля по пекинскому времени.В пятницу Блинкен объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы Госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.

https://ria.ru/20230204/aerostat-1849686099.html

https://ria.ru/20230203/blinken-1849670741.html

китай

сша

пекин

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в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), энтони блинкен