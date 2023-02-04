В МИД Китая прокомментировали ситуацию с аэростатом в небе над США
МИД КНР: Китай никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других стран
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран и никогда преднамеренно не нарушал ничье воздушное пространство, заявил в субботу МИД КНР.
В пятницу глава американской дипломатии Энтони Блинкен объявил, что в связи с инцидентом с аэростатом КНР он принял решение отложить запланированный на воскресенье визит в китайскую столицу. По словам Блинкена, США на различных уровнях проинформировали Китай об этом шаге. При этом госсекретарь отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущего инцидента было бы преждевременно.
"Китай всегда строго соблюдает международное право, уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран и никогда преднамеренно не вторгался на территорию или в воздушное пространство какой-либо суверенной страны", - говорится в заявлении ведомства.
Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. Сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, будучи президентом Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". Трамп тоже призвал "сбить шар".
В свою очередь в МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не выяснены, не способствует урегулированию вопроса. В МИД сообщили, что зонд серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.