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Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом - РИА Новости, 04.02.2023
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Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом
Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом - РИА Новости, 04.02.2023
Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом
Врача из Красноярска обвинили в сбыте сильнодействующих препаратов. Судебные разбирательства продолжались несколько лет.
2023-02-04T20:55
2023-02-04T20:55
красноярск
онкология
медицина
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Терапевт Алевтина Хориняк выписала рецепт на обезболивающее для пациента, который испытывал сильные боли из-за злокачественной опухоли. Спустя два года Алевтине предъявили обвинение после проверки местных аптек: ее и провизора подозревали в сговоре. Судебный процесс длился три года. Терапевт с 50-летним стажем вину не признавала. Дело Хориняк стало громким и привлекло внимание коллег, общественности, Госдумы и даже Всемирной медицинской ассоциации. По итогу врача оправдали. А также внесли в закон о сильнодействующих препаратах поправки, которые упростили получение обезболивающих для онкобольных.
красноярск
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Алина Прокофьева
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом
Врача из Красноярска обвинили в сбыте сильнодействующих препаратов. Судебные разбирательства продолжались несколько лет. Терапевт Алевтина Хориняк выписала рецепт на обезболивающее для пациента, который испытывал сильные боли из-за злокачественной опухоли. Спустя два года Алевтине предъявили обвинение после проверки местных аптек: ее и провизора подозревали в сговоре. Судебный процесс длился три года. Терапевт с 50-летним стажем вину не признавала. Дело Хориняк стало громким и привлекло внимание коллег, общественности, Госдумы и даже Всемирной медицинской ассоциации. По итогу врача оправдали. А также внесли в закон о сильнодействующих препаратах поправки, которые упростили получение обезболивающих для онкобольных.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярск, онкология, медицина, видео
Красноярск, Онкология, Медицина
Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом
Врача из Красноярска обвинили в сбыте сильнодействующих препаратов. Судебные разбирательства продолжались несколько лет.
2023-02-04T20:55
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PT3M47S
20:55 04.02.2023
 

Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом

Читать ria.ru в
Врача из Красноярска обвинили в сбыте сильнодействующих препаратов. Судебные разбирательства продолжались несколько лет.
Терапевт Алевтина Хориняк выписала рецепт на обезболивающее для пациента, который испытывал сильные боли из-за злокачественной опухоли. Спустя два года Алевтине предъявили обвинение после проверки местных аптек: ее и провизора подозревали в сговоре. Судебный процесс длился три года. Терапевт с 50-летним стажем вину не признавала. Дело Хориняк стало громким и привлекло внимание коллег, общественности, Госдумы и даже Всемирной медицинской ассоциации. По итогу врача оправдали. А также внесли в закон о сильнодействующих препаратах поправки, которые упростили получение обезболивающих для онкобольных.
 
КрасноярскОнкологияМедицина
 
 
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