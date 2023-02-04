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Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом

Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом - РИА Новости, 04.02.2023

Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом

Врача из Красноярска обвинили в сбыте сильнодействующих препаратов. Судебные разбирательства продолжались несколько лет.

2023-02-04T20:55

2023-02-04T20:55

2023-02-04T20:55

красноярск

онкология

медицина

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Терапевт Алевтина Хориняк выписала рецепт на обезболивающее для пациента, который испытывал сильные боли из-за злокачественной опухоли. Спустя два года Алевтине предъявили обвинение после проверки местных аптек: ее и провизора подозревали в сговоре. Судебный процесс длился три года. Терапевт с 50-летним стажем вину не признавала. Дело Хориняк стало громким и привлекло внимание коллег, общественности, Госдумы и даже Всемирной медицинской ассоциации. По итогу врача оправдали. А также внесли в закон о сильнодействующих препаратах поправки, которые упростили получение обезболивающих для онкобольных.

красноярск

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2023

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом Врача из Красноярска обвинили в сбыте сильнодействующих препаратов. Судебные разбирательства продолжались несколько лет. Терапевт Алевтина Хориняк выписала рецепт на обезболивающее для пациента, который испытывал сильные боли из-за злокачественной опухоли. Спустя два года Алевтине предъявили обвинение после проверки местных аптек: ее и провизора подозревали в сговоре. Судебный процесс длился три года. Терапевт с 50-летним стажем вину не признавала. Дело Хориняк стало громким и привлекло внимание коллег, общественности, Госдумы и даже Всемирной медицинской ассоциации. По итогу врача оправдали. А также внесли в закон о сильнодействующих препаратах поправки, которые упростили получение обезболивающих для онкобольных. 2023-02-04T20:55 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

красноярск, онкология, медицина, видео