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Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом
Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом - РИА Новости, 04.02.2023
Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом
Врача из Красноярска обвинили в сбыте сильнодействующих препаратов. Судебные разбирательства продолжались несколько лет.
2023-02-04T20:55
2023-02-04T20:55
2023-02-04T20:55
красноярск
онкология
медицина
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Терапевт Алевтина Хориняк выписала рецепт на обезболивающее для пациента, который испытывал сильные боли из-за злокачественной опухоли. Спустя два года Алевтине предъявили обвинение после проверки местных аптек: ее и провизора подозревали в сговоре. Судебный процесс длился три года. Терапевт с 50-летним стажем вину не признавала. Дело Хориняк стало громким и привлекло внимание коллег, общественности, Госдумы и даже Всемирной медицинской ассоциации. По итогу врача оправдали. А также внесли в закон о сильнодействующих препаратах поправки, которые упростили получение обезболивающих для онкобольных.
красноярск
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849783847_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7766de98574ee184e5618f4eb9372915.jpg
Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом
Врача из Красноярска обвинили в сбыте сильнодействующих препаратов. Судебные разбирательства продолжались несколько лет. Терапевт Алевтина Хориняк выписала рецепт на обезболивающее для пациента, который испытывал сильные боли из-за злокачественной опухоли. Спустя два года Алевтине предъявили обвинение после проверки местных аптек: ее и провизора подозревали в сговоре. Судебный процесс длился три года. Терапевт с 50-летним стажем вину не признавала. Дело Хориняк стало громким и привлекло внимание коллег, общественности, Госдумы и даже Всемирной медицинской ассоциации. По итогу врача оправдали. А также внесли в закон о сильнодействующих препаратах поправки, которые упростили получение обезболивающих для онкобольных.
2023-02-04T20:55
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PT3M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, онкология, медицина, видео
Красноярск, Онкология, Медицина
Дело Алевтины Хориняк: помощь больному обернулась судом
Врача из Красноярска обвинили в сбыте сильнодействующих препаратов. Судебные разбирательства продолжались несколько лет.