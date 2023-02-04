https://ria.ru/20230204/kherson-1849708232.html
Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне
Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне - РИА Новости, 04.02.2023
Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожив пять машин, в том числе установку реактивной системы залпового... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:27
2023-02-04T10:27
2023-02-04T10:27
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожив пять машин, в том числе установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), при этом ликвидированы семь боевиков, восемь ранены, сообщил в субботу РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Вчера по месту стоянки техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсон был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили пять единиц техники, включая и РСЗО, семь погибших военных ВСУ, восемь получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230204/sklad-1849705265.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне