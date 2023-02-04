https://ria.ru/20230204/kherson-1849708232.html

Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне

Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне - РИА Новости, 04.02.2023

Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожив пять машин, в том числе установку реактивной системы залпового... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:27

2023-02-04T10:27

2023-02-04T10:27

херсон

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожив пять машин, в том числе установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), при этом ликвидированы семь боевиков, восемь ранены, сообщил в субботу РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Вчера по месту стоянки техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсон был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили пять единиц техники, включая и РСЗО, семь погибших военных ВСУ, восемь получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230204/sklad-1849705265.html

херсон

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Дарья Буймова

херсон, вооруженные силы украины, безопасность