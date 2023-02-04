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Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне - РИА Новости, 04.02.2023
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Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне
Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне - РИА Новости, 04.02.2023
Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожив пять машин, в том числе установку реактивной системы залпового... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:27
2023-02-04T10:27
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожив пять машин, в том числе установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), при этом ликвидированы семь боевиков, восемь ранены, сообщил в субботу РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Вчера по месту стоянки техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсон был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили пять единиц техники, включая и РСЗО, семь погибших военных ВСУ, восемь получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
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херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
10:27 04.02.2023
 
Артиллеристы уничтожили украинскую установку РСЗО в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации
Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожив пять машин, в том числе установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), при этом ликвидированы семь боевиков, восемь ранены, сообщил в субботу РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
"Вчера по месту стоянки техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсон был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили пять единиц техники, включая и РСЗО, семь погибших военных ВСУ, восемь получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
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ХерсонВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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