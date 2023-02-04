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Историк проанализировал отмену визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 04.02.2023
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Историк проанализировал отмену визита Блинкена в Китай
Историк проанализировал отмену визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 04.02.2023
Историк проанализировал отмену визита Блинкена в Китай
Отмена визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения аэростата КНР в американском воздушном пространстве стала несоразмерной и абсурдной... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T03:31
2023-02-04T03:31
в мире
китай
энтони блинкен
кевин маккарти
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Отмена визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения аэростата КНР в американском воздушном пространстве стала несоразмерной и абсурдной реакцией, заявил РИА Новости известный историк и политический обозреватель Дэн Лазар. В пятницу глава американской дипломатии объявил, что в связи с инцидентом с аэростатом КНР он принял решение отложить запланированный на воскресенье визит в китайскую столицу. По словам Блинкена, США на различных уровнях проинформировали Китай об этом шаге. При этом госсекретарь отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущего инцидента было бы преждевременно. "Ответ США был чрезмерной реакцией. Абсурдно отменять важную дипломатическую поездку из-за такой мелочи. Слова (спикера палаты представителей США) Кевина Маккарти о том, что Китай "совершил дестабилизирующее действие, нагло поправ суверенитет США, и президент Джо Байден не может молчать" - еще хуже и демонстрируют то, какими шутниками на самом деле являются республиканцы", - прокомментировал Лазар. Аналитик полагает, что американское руководство проводит безрассудную политику в отношении КНР, которая ведет к тому, что риторика из Вашингтона и Пекина все более ужесточается, а сами страны "находятся на пути к столкновению". В свою очередь, отставной военный и аналитик Пентагона Уинслоу Уилер расценивает перенос визита Блинкена в Пекин как положительное решение, поскольку в противном случае тот рискнул бы еще сильнее осложнить и без того непростые отношения между двумя странами. "Слава Богу, Блинкен отменил поездку в Китай - он непременно разозлил бы китайцев, обострив все неразрешенные между нами проблемы", - заявил Уилер РИА Новости.
https://ria.ru/20230131/voyna-1848572873.html
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в мире, китай, энтони блинкен, кевин маккарти, джо байден
В мире, Китай, Энтони Блинкен, Кевин Маккарти, Джо Байден
03:31 04.02.2023
 
Историк проанализировал отмену визита Блинкена в Китай

Историк Лазар: отмена визита Блинкена в КНР из-за ситуации с аэростатом абсурдна

© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги КНР и США
Флаги КНР и США - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги КНР и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Отмена визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения аэростата КНР в американском воздушном пространстве стала несоразмерной и абсурдной реакцией, заявил РИА Новости известный историк и политический обозреватель Дэн Лазар.
В пятницу глава американской дипломатии объявил, что в связи с инцидентом с аэростатом КНР он принял решение отложить запланированный на воскресенье визит в китайскую столицу. По словам Блинкена, США на различных уровнях проинформировали Китай об этом шаге. При этом госсекретарь отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущего инцидента было бы преждевременно.
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"Ответ США был чрезмерной реакцией. Абсурдно отменять важную дипломатическую поездку из-за такой мелочи. Слова (спикера палаты представителей США) Кевина Маккарти о том, что Китай "совершил дестабилизирующее действие, нагло поправ суверенитет США, и президент Джо Байден не может молчать" - еще хуже и демонстрируют то, какими шутниками на самом деле являются республиканцы", - прокомментировал Лазар.
Аналитик полагает, что американское руководство проводит безрассудную политику в отношении КНР, которая ведет к тому, что риторика из Вашингтона и Пекина все более ужесточается, а сами страны "находятся на пути к столкновению".
"Я уже говорил это прежде, но я действительно так считаю: либеральный капиталистический порядок самоуничтожается. Какой бы ни была война на Украине, военное столкновение с Китаем было бы во много раз хуже. Однако оно уже кажется неизбежным", - добавил собеседник агентства.
В свою очередь, отставной военный и аналитик Пентагона Уинслоу Уилер расценивает перенос визита Блинкена в Пекин как положительное решение, поскольку в противном случае тот рискнул бы еще сильнее осложнить и без того непростые отношения между двумя странами.
"Слава Богу, Блинкен отменил поездку в Китай - он непременно разозлил бы китайцев, обострив все неразрешенные между нами проблемы", - заявил Уилер РИА Новости.
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В миреКитайЭнтони БлинкенКевин МаккартиДжо Байден
 
 
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