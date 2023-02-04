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Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях
Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях - РИА Новости, 04.02.2023
Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях
США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T01:40
2023-02-04T01:40
2023-02-04T05:34
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран соблюдать международные обязательства и сотрудничать с агентством.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении конфиденциальный доклад организации сообщило, что инспекторы МАГАТЭ в ходе визита на ядерное предприятие Фордо в Иране обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной."Это необъявленное изменение (внесенное Ираном) не соответствует обязательствам Ирана, согласно соглашению о всеобъемлющих гарантиях... Мы призываем Иран соблюдать все юридически обязывающие международные обязательства по соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с агентством", - говорится в совместном заявлении стран.Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди ранее заявил, что доклад МАГАТЭ по ядерному объекту в иранском Фордо основан на устаревшей информации и на ошибочном суждении одного из инспекторов агентства.
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иран, в мире, сша, франция, бехруз камальванди, магатэ
Иран, В мире, США, Франция, Бехруз Камальванди, МАГАТЭ
01:40 04.02.2023 (обновлено: 05:34 04.02.2023)
Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях
США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом МАГАТЭ призвали Иран соблюдать СВГ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран соблюдать международные обязательства и сотрудничать с агентством.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении конфиденциальный доклад организации сообщило, что инспекторы МАГАТЭ в ходе визита на ядерное предприятие Фордо в Иране обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной.
"Это необъявленное изменение (внесенное Ираном) не соответствует обязательствам Ирана, согласно соглашению о всеобъемлющих гарантиях... Мы призываем Иран соблюдать все юридически обязывающие международные обязательства по соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с агентством", - говорится в совместном заявлении стран.
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди
ранее заявил, что доклад МАГАТЭ по ядерному объекту в иранском Фордо основан на устаревшей информации и на ошибочном суждении одного из инспекторов агентства.