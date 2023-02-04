https://ria.ru/20230204/iran-1849681193.html

Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях

Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях - РИА Новости, 04.02.2023

Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях

США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T01:40

2023-02-04T01:40

2023-02-04T05:34

иран

в мире

сша

франция

бехруз камальванди

магатэ

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран соблюдать международные обязательства и сотрудничать с агентством.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении конфиденциальный доклад организации сообщило, что инспекторы МАГАТЭ в ходе визита на ядерное предприятие Фордо в Иране обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной."Это необъявленное изменение (внесенное Ираном) не соответствует обязательствам Ирана, согласно соглашению о всеобъемлющих гарантиях... Мы призываем Иран соблюдать все юридически обязывающие международные обязательства по соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с агентством", - говорится в совместном заявлении стран.Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди ранее заявил, что доклад МАГАТЭ по ядерному объекту в иранском Фордо основан на устаревшей информации и на ошибочном суждении одного из инспекторов агентства.

https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html

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иран, в мире, сша, франция, бехруз камальванди, магатэ