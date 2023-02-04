https://ria.ru/20230204/himars-1849727189.html

Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий

Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий - РИА Новости, 04.02.2023

Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий

Решение США о передаче Киеву нового пакета военной помощи и ракет большой дальности для HIMARS работает на переход конфликта "в новую, более горячую фазу",... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:56

2023-02-04T12:56

2023-02-04T12:56

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

лдпр

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_0:8:3143:1776_1920x0_80_0_0_cbd3eaa540003cb941389255f85e3c89.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Решение США о передаче Киеву нового пакета военной помощи и ракет большой дальности для HIMARS работает на переход конфликта "в новую, более горячую фазу", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Киевский режим долго просил у США ракеты большой дальности HIMARS, не скрывая намерений направить их в Крым и Россию. При этом само решение о поставках этих ракет уже работает на дальнейшую эскалацию и переход противостояния в новую, более горячую фазу", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20230204/postavki-1849598957.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), лдпр, сша, украина