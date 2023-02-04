https://ria.ru/20230204/himars-1849727189.html
Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий
Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий - РИА Новости, 04.02.2023
Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий
Решение США о передаче Киеву нового пакета военной помощи и ракет большой дальности для HIMARS работает на переход конфликта "в новую, более горячую фазу",... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:56
2023-02-04T12:56
2023-02-04T12:56
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
лдпр
сша
украина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Решение США о передаче Киеву нового пакета военной помощи и ракет большой дальности для HIMARS работает на переход конфликта "в новую, более горячую фазу", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Киевский режим долго просил у США ракеты большой дальности HIMARS, не скрывая намерений направить их в Крым и Россию. При этом само решение о поставках этих ракет уже работает на дальнейшую эскалацию и переход противостояния в новую, более горячую фазу", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20230204/postavki-1849598957.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), лдпр, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, США, Украина
Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий
Слуцкий: решение о поставках Киеву ракет для HIMARS работает на эскалацию конфликта