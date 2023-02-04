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Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/himars-1849727189.html
Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий
Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий - РИА Новости, 04.02.2023
Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий
Решение США о передаче Киеву нового пакета военной помощи и ракет большой дальности для HIMARS работает на переход конфликта "в новую, более горячую фазу",... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:56
2023-02-04T12:56
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
лдпр
сша
украина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Решение США о передаче Киеву нового пакета военной помощи и ракет большой дальности для HIMARS работает на переход конфликта "в новую, более горячую фазу", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Киевский режим долго просил у США ракеты большой дальности HIMARS, не скрывая намерений направить их в Крым и Россию. При этом само решение о поставках этих ракет уже работает на дальнейшую эскалацию и переход противостояния в новую, более горячую фазу", - сказал Слуцкий.
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сша
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леонид слуцкий (политик), лдпр, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, США, Украина
12:56 04.02.2023
 
Новый пакет помощи США Киеву работает на эскалацию, заявил Слуцкий

Слуцкий: решение о поставках Киеву ракет для HIMARS работает на эскалацию конфликта

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Решение США о передаче Киеву нового пакета военной помощи и ракет большой дальности для HIMARS работает на переход конфликта "в новую, более горячую фазу", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
"Киевский режим долго просил у США ракеты большой дальности HIMARS, не скрывая намерений направить их в Крым и Россию. При этом само решение о поставках этих ракет уже работает на дальнейшую эскалацию и переход противостояния в новую, более горячую фазу", - сказал Слуцкий.
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРСШАУкраина
 
 
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