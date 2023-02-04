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В Госдуме назвали пакет помощи Киеву "новой фазой противостояния" - РИА Новости, 04.02.2023
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В Госдуме назвали пакет помощи Киеву "новой фазой противостояния"
В Госдуме назвали пакет помощи Киеву "новой фазой противостояния" - РИА Новости, 04.02.2023
В Госдуме назвали пакет помощи Киеву "новой фазой противостояния"
Новый пакет военной помощи Украине со стороны США потребует от России ответных действий на поле боя, это новая фаза военного противостояния, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T02:19
2023-02-04T02:26
россия
украина
сша
олег морозов
дмитрий песков
госдума рф
пентагон
единая россия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новый пакет военной помощи Украине со стороны США потребует от России ответных действий на поле боя, это новая фаза военного противостояния, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, заявили в Пентагоне. "Это, конечно же, потребует от нас ответных действий на поле боя. Дальнобойные снаряды и удары по Крыму – это, безусловно, новая фаза военного противостояния", — сказал Морозов. По словам парламентария, ответ должен соответствовать не формату спецоперации, "а фактическому объявлению войны", — добавил он. Новый пакет также будет включать дальнобойные снаряды GLSDB. Как заявили в Пентагоне, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередной пакет помощи Украине, напомнил о словах Путина, который заявил, что те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, втягивает европейские страны в новую войну с Россией, не понимают, что "современная война с Россией будет для них совсем другой". Российский лидер в четверг подчеркнул также, что РФ свои танки к границам западных стран не посылает, но у Москвы "есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится".
https://ria.ru/20230203/krym-1849561693.html
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россия, украина, сша, олег морозов, дмитрий песков, госдума рф, пентагон, единая россия
Россия, Украина, США, Олег Морозов, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Пентагон, Единая Россия
02:19 04.02.2023 (обновлено: 02:26 04.02.2023)
 
В Госдуме назвали пакет помощи Киеву "новой фазой противостояния"

Депутат Морозов: новый пакет помощи Киеву потребует ответа, это новая фаза противостояния

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новый пакет военной помощи Украине со стороны США потребует от России ответных действий на поле боя, это новая фаза военного противостояния, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, заявили в Пентагоне.
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"Это, конечно же, потребует от нас ответных действий на поле боя. Дальнобойные снаряды и удары по Крыму – это, безусловно, новая фаза военного противостояния", — сказал Морозов.
По словам парламентария, ответ должен соответствовать не формату спецоперации, "а фактическому объявлению войны", — добавил он.
Новый пакет также будет включать дальнобойные снаряды GLSDB. Как заявили в Пентагоне, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередной пакет помощи Украине, напомнил о словах Путина, который заявил, что те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, втягивает европейские страны в новую войну с Россией, не понимают, что "современная война с Россией будет для них совсем другой". Российский лидер в четверг подчеркнул также, что РФ свои танки к границам западных стран не посылает, но у Москвы "есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится".
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